Palmeiras aposta em retrospecto contra peruanos para abrir vantagem na Libertadores

O Palmeiras estreia no mata-mata da Copa Libertadores 2025 nesta quinta-feira (14/8), às 21h30, contra o Universitario, do Peru, no Estádio Monumental de Lima. O Verdão busca superar o trauma da eliminação recente para o Corinthians na Copa do Brasil e mira uma vitória fora de casa para abrir vantagem na eliminatória. Para isso, a equipe alviverde aposta no seu histórico positivo diante de clubes peruanos em competições continentais. Afinal, o Palmeiras já enfrentou times do Peru em 20 partidas oficiais, somando 17 vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Um aproveitamento de 86,6%. Foram 59 gols marcados e apenas 15 sofridos. Entre os adversários peruanos já enfrentados pelo clube estão Sporting Cristal, Melgar, Alianza Lima, Sport Áncash, Sport Boys Callao e o próprio Universitario.

LEIA MAIS: Com elenco reformulado, Palmeiras aposta em Vitor Roque na Libertadores Aliás, o torcedor não vê a equipe perder para times peruanos desde 2013, quando o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0, fora de casa, para o Sporting Cristal. O retrospecto contra o Universitario também é amplamente favorável. Afinal, em seis jogos, foram cinco vitórias e apenas uma derrota, registrada em 1979. Desde então, todos os confrontos foram positivos para o Palmeiras. Palmeiras tem retrospecto recente super positivo contra peruanos Nos últimos anos, o clube ainda ampliou sua superioridade sobre os times peruanos. Em 2019, goleou o Melgar por 4 a 0 fora de casa, com dois gols de Gustavo Gómez, além de Scarpa e Moisés. Em 2021, venceu o Universitario por 3 a 2 no Monumental de Lima e, posteriormente, aplicou 6 a 0 no Allianz Parque, com gols de Viña, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Willian e Rony (2x).