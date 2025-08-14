Nonato treina no Fluminense e pode voltar a ser opção contra o Fortaleza

A comissão técnica optou por preservá-lo no compromisso anterior da equipe, quando enfrentou o América de Cali, na última terça-feira (12). O jogador foi ausência na partida de ida pelas oitavas de final da Sul-Americana, na Colômbia, por conta de uma inflamação em um tendão da coxa. Nonato já havia sinalizado o incômodo no empate com o Bahia, no último sábado (09), pelo Brasileirão. Inclusive, exames de imagem não classificaram o problema como uma lesão.

O meio-campista Nonato trouxe ânimo à preparação do Fluminense para o duelo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Afinal, o volante retornou aos treinos, nesta quinta-feira (14), no CT Carlos Castilho. Com isso, se cogita que ele possa voltar a ficar disponível para o técnico Renato Gaúcho exatamente para o jogo contra o Leão do Pici.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ceará está próximo de tirar atacante do Fluminense

Paulo Baya está emprestado ao Tricolor das Laranjeiras desde o início de temporada, mas está perto de uma saída para o Ceará. O Vozão está em tratativas com o Primavera-SP, dono dos seus direitos econômicos. A intenção é contar com o jogador até o resto do ano. As duas partes ainda aguardam por um aval do Fluminense para concretizar o acordo. O planejamento, aliás, é que Paulo Baya chegue à Fortaleza no fim de semana para acertar os últimos detalhes da transferência.

O atacante tem vínculo de empréstimo com o clube carioca até o final de 2025, com uma opção de compra. No entanto, perdeu espaço desde a chegada do técnico Renato Gaúcho e está no final da fila para uma oportunidade entre os titulares. No período em que Mano Menezes comandava o time, o jogador tinha maior minutagem Recentemente, o camisa 77 chegou a ser sondado pelo Atlético-GO, porém a negociação ficou estagnada. Desde que chegou ao time de Laranjeiras, Baya soma 17 partidas, com dois gols marcados e uma assistência.

A chegada de Santi Moreno, ex-Portland Timbers-EUA, também influencia na provável decisão do Fluminense em ceder Paulo. Como o clube permanece no mercado para identificar potenciais reforços, a saída do atleta é uma opção viável. No caso, com a intenção de liberar espaço na folha para a chegada de novos nomes.