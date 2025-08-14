Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mano tem reunião com jogadores para tratar de momento ruim

Mano tem reunião com jogadores para tratar de momento ruim

Treinador tentou aparar arestas com elenco do Grêmio antes do treino
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O clima no Grêmio não é bom. Eliminado da Copa do Brasil e Sul-Americana, além de ameaçado pelo Z4 do Brasileirão, o Tricolor tenta uma reviravolta na temporada. Contudo, o momento é ruim. Dessa forma, o técnico Mano Menezes se reuniu com os jogadores antes do treinamento desta quinta-feira (14), em Porto Alegre, para aparar as arestas.

A derrota dentro de casa para o Sport foi a gota d’água. Afinal, o time pernambucano era o único que ainda não tinha vencido no Brasileirão e ocupa a lanterna. A reunião durou cerca de uma hora. Além de Mano Menezes, o zagueiro Kannemann também falou. O defensor, de 34 anos, é a principal liderança do elenco.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Durante a reunião, Mano Menezes questionou e ouviu os jogadores, segundo o “ge”. O treinador, inclusive, falou sobre modelo de jogo a ser utilizado a partir do jogo com o Atlético, domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 20ª rodada do Brasileirão. A intenção é readequar o time e tentar encontrar uma versão mais “equilibrada”.

Por outro lado, os jogadores entenderam o treinador e o clima ficou mais leve. Afinal, Mano Menezes está pressionado e com um time em mãos em que não teve participação na montagem. Além disso, o Grêmio ainda segue se movimentando no mercado. A diretoria tricolor tenta enxugar o elenco e trouxe apenas dois reforços até o momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar