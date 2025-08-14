Mano tem reunião com jogadores para tratar de momento ruim

O clima no Grêmio não é bom. Eliminado da Copa do Brasil e Sul-Americana, além de ameaçado pelo Z4 do Brasileirão, o Tricolor tenta uma reviravolta na temporada. Contudo, o momento é ruim. Dessa forma, o técnico Mano Menezes se reuniu com os jogadores antes do treinamento desta quinta-feira (14), em Porto Alegre, para aparar as arestas.

A derrota dentro de casa para o Sport foi a gota d’água. Afinal, o time pernambucano era o único que ainda não tinha vencido no Brasileirão e ocupa a lanterna. A reunião durou cerca de uma hora. Além de Mano Menezes, o zagueiro Kannemann também falou. O defensor, de 34 anos, é a principal liderança do elenco.