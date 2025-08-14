Manchester City recusa oferta milionária do Tottenham por Savinho

O Tottenham tentou tirar Savinho do Manchester City, mas ouviu um “não” de Pep Guardiola. O clube londrino ofereceu 70 milhões de euros (R$ 441,6 milhões) no início da semana, mas a oferta foi recusada. Mesmo assim, as negociações seguem abertas e prometem agitar as duas últimas semanas da janela de transferências.

Representantes do atacante brasileiro já estão na Inglaterra para tratar do assunto, e os Spurs indicaram que vão voltar com uma nova proposta. O negócio, no entanto, esbarra nos valores altos, o que torna o acordo mais difícil.

Se o acerto sair, Savinho entrará para o seleto grupo de jogadores mais caros desta janela. Até agora, apenas Wirtz (125 mi) e Ekitiké (80 mi), contratados pelo Liverpool, Sesko (76,5 mi), Mbeumo (75 mi) e Matheus Cunha (74,2 mi), todos no Manchester United, e Osimhen (75 mi) no Galatasaray superaram a marca de 70 milhões de euros.

Aos 20 anos, Savinho acredita que teria mais minutos e papel de destaque no Tottenham, algo que pode ajudá-lo a ganhar espaço na Seleção Brasileira a caminho da Copa do Mundo de 2026. No City, ele participou de 48 partidas na temporada passada, sendo 36 como titular, com três gols e 11 assistências.

Formado no Atlético-MG, o atacante fez parte do elenco campeão da tríplice coroa em 2021. Desde que chegou à Europa em 2022, já vestiu as camisas de PSV e Girona antes de brilhar sob o comando de Guardiola. Por fim, na Seleção, soma 13 jogos, um gol e uma assistência, mas não esteve nas últimas convocações de Carlo Ancelotti.