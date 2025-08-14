Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester City recusa oferta milionária do Tottenham por Savinho

Clube londrino ofereceu 70 milhões de euros pelo brasileiro, mas negociações seguem e podem agitar reta final da janela
O Tottenham tentou tirar Savinho do Manchester City, mas ouviu um “não” de Pep Guardiola. O clube londrino ofereceu 70 milhões de euros (R$ 441,6 milhões) no início da semana, mas a oferta foi recusada. Mesmo assim, as negociações seguem abertas e prometem agitar as duas últimas semanas da janela de transferências.

Representantes do atacante brasileiro já estão na Inglaterra para tratar do assunto, e os Spurs indicaram que vão voltar com uma nova proposta. O negócio, no entanto, esbarra nos valores altos, o que torna o acordo mais difícil.
Se o acerto sair, Savinho entrará para o seleto grupo de jogadores mais caros desta janela. Até agora, apenas Wirtz (125 mi) e Ekitiké (80 mi), contratados pelo Liverpool, Sesko (76,5 mi), Mbeumo (75 mi) e Matheus Cunha (74,2 mi), todos no Manchester United, e Osimhen (75 mi) no Galatasaray superaram a marca de 70 milhões de euros.

Aos 20 anos, Savinho acredita que teria mais minutos e papel de destaque no Tottenham, algo que pode ajudá-lo a ganhar espaço na Seleção Brasileira a caminho da Copa do Mundo de 2026. No City, ele participou de 48 partidas na temporada passada, sendo 36 como titular, com três gols e 11 assistências.

Formado no Atlético-MG, o atacante fez parte do elenco campeão da tríplice coroa em 2021. Desde que chegou à Europa em 2022, já vestiu as camisas de PSV e Girona antes de brilhar sob o comando de Guardiola. Por fim, na Seleção, soma 13 jogos, um gol e uma assistência, mas não esteve nas últimas convocações de Carlo Ancelotti.

