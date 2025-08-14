Luciano se reencontra no São Paulo com Crespo: ‘Estou mais à vontade’

Depois do empate sem gols contra o Atlético Nacional , na Colômbia, no primeiro duelo das oitavas de final da Conmebol Libertadores, Luciano destacou sua adaptação ao estilo de jogo do treinador, que completou dez partidas nesta nova passagem pelo clube.

A volta de Hernán Crespo ao comando do São Paulo trouxe novos ares para Luciano. Sob o esquema 3-5-2, o camisa 10 tem atuado mais próximo da área, dividindo funções no ataque e ficando mais perto do gol. Algo que, segundo ele, o deixa mais confortável em campo.

”A gente já tinha trabalhado em 2021. Crespo já sabia das minhas qualidades e dos meus pontos fortes, estou mais à vontade com ele sim. A minha função muda totalmente quando tenho que marcar um zagueiro só, quando não tenho que voltar tanto com o volante. Claro que durante o jogo a gente faz esse esforço, mas muda, eu estou mais perto da área, mais próximo do centroavante e isso me deixa à vontade. Espero que aconteça bastante coisa boa até o final da temporada”, disse o atacante.

Aliás, o duelo na Colômbia foi especial para o jogador. Afinal, foi sua 301ª partida com a camisa tricolor. Contratado em 2020, Luciano reforçou que ainda tem grandes objetivos no clube.

“Eu tenho contrato aqui ainda (até o fim de 2026), sou bastante feliz, minha família é toda adaptada a São Paulo. Espero cumprir o contrato, a menos que o presidente me mande embora (risos). Quero cumprir e quem sabe ficar mais um tempo ainda. Poucos jogadores completam 300 jogos com essa camisa, tenho esse privilégio de representar esse escudo. Espero ficar um bom tempo no clube ainda”, completou.

Contando com a força do torcedor

A vaga para as quartas de final será decidida no próximo dia 19, no Morumbis. Luciano acredita que o empate fora de casa foi um bom resultado, especialmente pelo contexto da partida, mas agora o Tricolor precisa mostrar sua força em casa.