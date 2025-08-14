Jovem da base do River-PI morre assassinado dentro de escola

Alex Mariano Nascimento de Moura, de 15 anos, é baleado dentro de colégio público na Zona Sul de Teresina / Crédito: Jogada 10

O jovem Alex Mariano Nascimento de Moura, de apenas 15 anos e que era atleta da base do River-PI, morreu baleado na manhã desta quinta-feira (14) no colégio Centro Educacional Profissional, na Zona Sul de Teresina. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, ainda não identificado, pulou o muro da escola e disparou contra o adolescente. LEIA MAIS: Justiça condena atleticano a 49 anos de prisão por morte de cruzeirense

Alex, vale lembrar, passou pelas categorias sub-13, sub-14 e sub-15 do Galo, além de ter defendido outros times do Piauí e até do Fortaleza. Maurício Neves, tio de Alex, destacou que o jovem era estudioso e não tinha envolvimento com tráfico, embora muitos internautas tenham o acusado de estar ligado. "Até onde sabíamos, ele era um menino que estudava, que estava treinando, já tinha ido para o Fortaleza, tinha proposta também de clubes para treinar e jogar. Até onde a gente estava sabendo, ele não tinha envolvimento com nada", comentou Alex em entrevista ao site "GP1". Leia a nota do River-PI "É com profunda tristeza e consternação que recebemos a notícia do falecimento do jovem Mariano, atleta da equipe sub-16 do River Atlético Clube, brutalmente assassinado na manhã desta quinta-feira.