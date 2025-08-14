Jornal espanhol destaca fair play financeiro no Brasil e contratações de ‘grandes estrelas’

Entre nomes de peso de Flamengo, Palmeiras e Corinthians, contratados nos últimos anos, 'As cita Neymar; em comum, os altos salários / Crédito: Jogada 10

O evento organizado pela CBF sobre fair play financeiro, ocorrido na última segunda-feira (11), repertiu do outro lado do oceano. O jornal espanhol ‘As’ chegou à conclusão que o Campeonato Brasileiro “se encontra em um período de transição a nível econômico”. De acordo com a publicação, o momento é apenas de conversas embora haja “uma situação limite” no futebol do país. O texto mencionou, ainda, que há “um forte endividamento” de clubes e diferenças significativas entre investimentos, referindo-se aos altos gastos de Palmeiras, Flamengo e Botafogo.