Jefferson elogia Neto, reforço do Botafogo: ‘Um dos mais rápidos com quem joguei’

Ex-goleiro conheceu o reforço alvinegro em 2010 pela Seleção Brasileira e tiveram outras oportunidades de atuarem juntos na carreira / Crédito: Jogada 10

Apesar da permanência de John, que chegou a negociar com o West Ham, o Botafogo contratou o goleiro Neto, que defendia as cores do Bournemouth, da Inglaterra. Assim, o ídolo alvinegro, Jefferson, que atuou com o novo reforço na Seleção Brasileira, teceu elogios e destacou a agilidade do atleta. “Tive uma passagem com o Neto, nosso novo goleirão do Botafogo, na seleção brasileira. Convivi com ele nos treinamentos, jogos, concentrações, e o Neto tem muitas qualidades. Liderança, joga muito bem com os pés… Mas, para mim, acho que foi um dos goleiros mais rápidos com quem já joguei junto”, disse ao portal “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ambos estiveram juntos em setembro de 2010, convocados por Mano Menezes à seleção brasileira para amistosos na Europa. Além disso, também tiveram novas oportunidades como a Copa América de 2015, já com o técnico Dunga. Da mesma forma, eles se enfrentaram em três oportunidades, quando Neto estava no Athletico-PR. Ao todo, foram dois triunfos do Furacão: 2 a 0, em 2009, e 3 a 2, em 2010, e um empate. “Um goleiro muito ágil, que tem muita explosão, arrojado. Passa muita segurança, e eu tenho a certeza de que ele vai brilhar como brilhou nos outros clubes por onde passou. Vai ajudar muito o Botafogo. Estamos na torcida para que possa fazer história no Botafogo e ajudar a conquistar títulos”, concluiu Jefferson.