Hulk exalta Reinier após gol da vitória do Atlético: ‘Ele consegue pensar antes’

Herói da virada sobre o Godoy Cruz, atacante elogia 'jogada de futevôlei' e a rápida e perfeita sintonia entre eles / Crédito: Jogada 10

O atacante Hulk foi o herói da vitória do Atlético na Sul-Americana. Ele marcou o gol do triunfo por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (14). Após a partida, contudo, o ídolo do Galo fez questão de exaltar um companheiro. Ele deu todo o crédito da jogada do gol para o recém-chegado meia Reinier. O gol da virada do time mineiro, de fato, saiu já aos 43 minutos do segundo tempo. A jogada começou com um cruzamento na área para o meia Reinier. O atacante Hulk, então, descreveu o lance com muita admiração.

"A jogada que a gente costuma chamar de futevôlei, chegou com o peito e ficou perfeito para chegar batendo ali", contou o camisa 7. Hulk destaca rápida sintonia O mais impressionante na jogada, segundo o atacante, foi a rápida sintonia. Ele destacou a grande inteligência e a qualidade técnica do novo colega de time: "A gente percebe que o cara que tem muita qualidade e consegue pensar antes. Quando a bola estava no alto, que eu olhei que era o Reinier, eu já sabia que ele ia tentar o passe para mim de primeira." Hulk, inclusive, fez grandes elogios ao futuro do novo meia na equipe. Ele acredita que o jogador, que chegou há muito pouco tempo, será importante. A confiança no sucesso da nova parceria, portanto, é total.