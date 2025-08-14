Guia J10 da Premier League: confira como chegam os 20 times

Principal liga do mundo começa já nesta sexta-feira (15/8); saiba, então, as principais contratações e mudanças nas equipes

Estava com saudade, torcedor? A Premier League, enfim, está voltando! Nesta sexta (15/8), o atual campeão Liverpool recebe o Bournemouth em Anfield, às 16h (de Brasília), para o pontapé inicial da temporada 2025/26.

Para isso, Mikel Arteta – que vai para sua sétima temporada seguida – reforçou o elenco. Trouxe o meia Zubimendi (Real Sociedad), o ponta Madueke (Chelsea), o zagueiro Mosquera (Valencia) e o volante Norgaard (Brentford), além do goleiro Kepa (Chelsea).

Após bater na trave dois anos seguidos (vice-campeão), o Arsenal chega para 25/26 com o desejo de voltar a conquistar a Premier League após 21 temporadas. A última? Em 2003/04, de maneira invicta.

Pensando nisso, o Jogada10 criou o Guia da Premier League, visando, assim, manter nosso querido Joganauta por dentro das transferências e também do que esperar da principal liga do planeta. Veja, ao fim da matéria, a primeira rodada destrinchada.

Após terminar em sexto na última edição, o Aston Villa, de Unai Emery, se viu fora da Liga dos Campeões da atual temporada. Dessa forma, precisou ser estratégico no mercado: trouxe o atacante Guessand (Nice) e o zagueiro Özcan (Kasimpasa), além do experiente goleiro Bizot (Brest).

Saíram do time: os laterais-esquerdos Nuno Tavares (Lazio) e Tierney (Celtic), os volantes Jorginho (Flamengo) e Partey (Villarreal), além do lateral-direito Tomiyasu (sem clube) e os pontas Marquinhos (Cruzeiro) e Sterling (Chelsea).

No entanto, o principal reforço é para o ataque: Viktor Gyökeres, ex-Sporting, de 27 anos. O espaço de centroavante estava em aberto por conta da grave lesão de Havertz (que está de volta) e da má fase de Gabriel Jesus. Assim, a expectativa em Londres está em alta pelo fim do jejum de títulos.

No entanto, viu alguns de seus destaques deixarem o clube. Afinal, os zagueiros Zabarnyi (PSG) e Huijsen (Real Madrid), além do lateral-esquerdo Kerkez (Liverpool) se transferiram visando alçar voos maiores em suas carreiras. Com tais saídas, que somam 190 milhões de euros (R$ 1,2 bi), ainda há espaço em caixa para o técnico espanhol Andoni Iraola reforçar seu elenco.

Já o Bournemouth, que abrirá a competição contra o Liverpool, vem de moral alta, já que a nona colocação da última temporada representou sua melhor campanha na História da Premier League. O time trouxe o zagueiro Diakité (Lille), o goleiro Petrovic (Chelsea) e o lateral-esquerdo Truffert (Rennes). Ao todo, pagaram 77,4 milhões de euros (cerca de R$ 489 milhões no câmbio atual) para reforçar o elenco.

Um dos “queridinhos” dos torcedores da Premier League, o Brighton vem de boas campanhas recentemente. Com um estilo diferenciado no mercado, o clube de Brighton e Hove costuma contratar jovens jogadores e evoluí-los dentro do elenco, visando lucrar bem.

No entanto, perdeu sua principal esperança de gols. Afinal, vendeu o camaronês Mbeumo para o Manchester United. O jogador de 26 anos estava no Brentford desde 2019/20, sendo um dos ídolos do clube, marcando 71 gols neste período. No entanto, só sua venda (75 milhões de euros) já cobriu todas as contratações citadas, sobrando quase 20 milhões. Além disso, vendeu Norgaard ao Arsenal e o goleiro Flekken ao Bayer Leverkusen.

Ao terminar em décimo em 24/25, o Brentford quase repetiu sua melhor campanha na história (nona posição). Assim, as Abelhas também chegam recheadas de expectativa. O time se reforçou com o goleiro Kelleher (Liverpool), o lateral-direito Kayode (Fiorentina), o meia Milambo (Feyenoord) e o ponta Donovan (Birmingham), além do experiente volante Henderson (Ajax).

Não à toa, vendeu o atacante João Pedro (Chelsea), o ponta Adingra (Sunderland), os laterais Estupiñán (Milan) e Barco (Strasbourg), levantando pouco mais de 120 milhões de euros na janela. As contratações foram seis: os zagueiros Boscagli (PSV) e Coppola (Verona), o lateral-esquerdo De Cuyper (Club Brugge), o ponta Do-young Yoon (Daejeon) e o atacante Kostoulas (Olympiacos). A média de idade destas chegadas? 21 anos.

Burnley

Chegamos, então, ao primeiro dos times que subiram via Championship. O Burnley chegou com grande campanha, terminando em segundo, com 100 pontos e apenas duas derrotas em 46 jogos, mas sendo vice no saldo de gols para o Leeds United.

Assim, o time do técnico Scott Parker foi ao mercado, abrindo os cofres. Trouxe 11 novos jogadores, com destaques para o lateral-direito Kyle Walker, ex-Manchester City, o goleiro Dúbravka, ex-Newcastle, além de Ugochukwu e Broja, volante e atacante do Chelsea, respectivamente. A saída mais sentida, porém, será a do goleiro Trafford (Manchester City).

Chelsea

Sempre cercado de muita expectativa, o Chelsea abriu (mais uma vez) os cofres para se reforçar. Ainda durante o Mundial de Clubes, onde bateu campeão, o time anunciou os atacantes João Pedro, ex-Brighton, por 63,7 milhões de euros, e Delap, ex-Ipswich, por 35,5 milhões. A expectativa é alta também acerca de Estêvão, ex-Palmeiras, de apenas 18 anos.

Mas o técnico Enzo Maresca não parou por aí: trouxe também o ponta Gittens (Dortmund), o lateral-esquerdo Hato (Ajax), o volante Essugo (Sporting) e o zagueiro Sarr (Strasbourg), além da joia Kendry Páez (Independiente del Valle). Ao todo, foram 280 milhões de euros investidos.

Há diversas saídas também, no entanto. Os já citados Madueke, Kepa Arrizabalaga, Patrovic, Ugochukwu e Broja. Além deles, João Félix foi para o Al-Nassr; Dewsbury-Hall foi para o Everton, enquanto Amougou foi para o Strasbourg. Os Blues não conquistam a Premier League desde 2016/17.

Crystal Palace

O time londrino, do técnico Oliver Glasner, fez história na temporada passada ao conquistar de maneira inédita a FA Cup em cima do poderoso Manchester City. Assim, o 12º lugar na Premier League não foi mal visto pelos torcedores, que celebraram como nunca o título.

Para esta temporada, porém, o Crystal Palace foi humilde no mercado. Trouxe apenas o goleiro Benítez (PSV) sem custos e o lateral-esquerdo Sosa (Ajax) por 2 mi de euros. Por outro lado, não perdeu tantos jogadores, já que apenas o zagueiro Holding (Colorado Rapids), o meia Schlupp (Norwich) e o atacante Plange (Grasshoppers) deixaram o clube.

Everton

Após três anos seguidos lutando ferrenhamente para não cair, o Everton foi melhor em 24/25, terminando em 13º – à frente, inclusive, de fortes times como Manchester United, Tottenham e West Ham. A principal chegada dos Toffees é a do ponta Jack Grealish, emprestado pelo Manchester City.

Há, porém, uma grande expectativa que não envolve meião e chuteira: o estádio Bramley-Moore, que deve ser a casa do time da terra dos Beatles para a temporada 2025/26.

Fulham

Os londrinos fizeram campanha segura na temporada passada, terminando na 11ª posição. No entanto, é um dos times com menos movimentações no mercado: contratou apenas o goleiro Lecomte (Montpellier) e liberou o atacante Carlos Vinícius (Grêmio) e o ponta Willian (sem clube).

Leeds

Diferente do último rival, o Leeds foi um dos times que mais movimentou a janela, trazendo o volante Stach (Hoffenheim), os zagueiros Bijol (Udinese) e Bornauw (Wolfsburg), além do goleiro brasileiro Lucas Perri (Lyon) e o meia Longstaff (Newcastle). O lateral-esquerdo Gudmundsson (Lille) também chegou, assim como o atacante Nmecha (Wolfsburg).

Por outro lado, vendeu o lateral-direito Kristensen (Frankfurt) e deixou sair o lateral-esquerdo Junior Firpo (Betis) e o volante Guilavogui (sem clube). O Leeds chega como atual campeão da Championship.

Liverpool

Atual campeão, o Liverpool chega com a moral nas alturas após uma excelente janela. Se reforçou com o ala-direito Frimpong e o meia Wirtz (ambos ex-Leverkusen), além do lateral-esquerdo Kerkez (Bournemouth) e o atacante Ekitiké (Frankfurt).

Partes destes gastos vieram de vendas pesadas, como o zagueiro Quansah (Leverkusen) e os atacantes Darwin Núñez (Al-Hilal) e Luís Díaz (Bayern). Somente os três garantiram 158 milhões de euros aos cofres do Liverpool. Uma grande perda, porém, foi a saída do lateral Alexander-Arnold para o Real Madrid.

Manchester City

Após perder o título depois de quatro conquistas consecutivas, o Manchester City veio pesado na janela, contratando quatro jogadores acima dos 30 milhões de euros. O meia Reijnders (Milan), o lateral-esquerdo Aït-Nouri (Wolves), o ponta Cherki (Lyon) e o goleiro Trafford (Burnley). À exceção do arqueiro, os outros todos estrearam durante o Mundial de Clubes, cuja uma das maiores surpresas foi exatamente a queda do City para o Al-Hilal.

Por outro lado, uma das saídas representou o fim de uma era no clube. Aos 34 anos, o multicampeão Kevin De Bruyne se mudou para o Napoli, encerrando uma passagem de dez anos por Manchester. Yan Couto (Dortmund), Perrone (Como) e Walker (Burnley) também deixaram o City.

Manchester United

Vivendo uma aparente crise sem fim, os Red Devils não economizaram na janela, trazendo três jogadores acima da casa dos 70 milhões de euros. O já citado atacante Mbeumo (Brentford) e os também homens de frente Sesko (RB Leipzig) e Matheus Cunha (Wolves).

O zagueiro Lindelöf e o meia Eriksen deram adeus ao fim de seus contratos, enquanto Rashford foi emprestado ao Barcelona. Será que os comandados de Rúben Amorim encerrarão um jejum de 13 temporadas sem conquistar a Premier League?

Newcastle

O “novo rico” da Premier League foi estratégico no mercado. Com um elenco já robusto, a equipe contratou os pontas Elanga (Nottingham Forest) e Cordero (Málaga), além do goleiro Ramsdale (Southampton) e o zagueiro Thiaw (Milan). Além disso, vendeu o zagueiro Kelly para a Juventus e o meia Longstaff para o Leeds. Callum Wilson saiu de graça rumo ao West Ham.

Nottingham Forest

Após um início de campanha espetacular, o Forest chegou a flertar com a briga pelo título da Premier League na temporada passada. No entanto, perdeu força e terminou “apenas” na sétima posição. Para melhorar esse retrospecto, o Nottingham trouxe o ponta Ndoye (Bologna), o atacante Igor Jesus e o zagueiro Jair Cunha (Botafogo), além do goleiro Gunn (Norwich) – este, a custo zero.

Os negócios com o Botafogo não pararam por aí, já que venderam o promissor volante Danilo ao Glorioso. O ponta Sosa foi para o Palmeiras, enquanto o zagueiro Omobamidele foi para o Strasbourg. Há também a saída do goleiro Turner (Wrexham) e o já citado Elanga, que foi para o Newcastle.

Sunderland

Uma das voltas mais celebradas à Premier League foi da torcida do Sunderland. Afinal, a equipe não disputa a elite do futebol inglês desde 2016/17. Passou por forte crise, chegando inclusive à League One (terceira divisão), antes de retornar.

Assim, o clube realizou um time inteiro de contratações: 11 jogadores chegaram, com destaque para os meias Xhaka (Leverkusen), Diarra (Strasbourg) e Fée (Roma). Além deles, chegou o ponta Adringra (Brighton). A saída mais sentida será, sem dúvida, do meia Jobe Bellingham, que, seguindo os passos do irmão mais velho, foi para o Dortmund.

Tottenham

Chegamos a uma das principais incógnitas da temporada. Afinal, qual Tottenham o torcedor esperará esse ano? O que foi campeão da Europa League contra o Manchester United – findando um jejum de 17 anos – ou o que quase foi rebaixado, terminando na incrível 17ª posição?

Além da chegada do técnico Thomas Frank (Ange Postecoglou deixou o lube), o Tottenham contratou seis jogadores para compor seu elenco. O volante Palhinha e o atacante Tel chegaram junto ao Bayern. Além deles, os zagueiros Takai (Kawasaki Frontale), Vuskovic (Hadjuk Split) e Danso (Lens). A principal contratação, porém, foi o ponta Kudus, ex-West Ham, que custou quase 64 milhões de euros.

No entanto, a saída do craque Heung-min Son será sentida. Afinal, aos 33 anos, o sul-coreano se despediu rumo ao LA FC, dos Estados Unidos. Hojbjerg foi para o Marselha, enquanto Reguilón e Forster não renovaram seus contratos.

West Ham

14º na temporada passada, o West Ham não se movimentou tanto no mercado. Sequer repôs a perda de Kudus, aliás. O time do técnico Graham Potter pagou caro por Todibo, zagueiro do Nice (40 milhões de euros). Além disso, contratou o meia Diouf (Slavia Praga), o goleiro Hermansen (Leicester), o lateral-direito Walker-Peters (Southampton) e, por fim, o experiente centroavante Callum Wilson (Newcastle).

Visando abrir espaço na folha, liberou os laterais Coufal e Cresswell, além dos atacante Michail Antônio e Danny Ings. O goleiro Fabianski e o zagueiro Zouma também deram adeus ao estádio Olímpico de Londres.

Wolverhampton

Por fim, os Wolves, que tiraram Jhon Arias do Fluminense por 17 milhões de euros. A legião portuguesa não foi bem na temporada passada, terminando em 16º e desapontando seus torcedores. Para melhorar tal retrospecto, além de Arias, os Lobos trouxeram o centroavante Larsen e o ponta Fer López, ambos do Celta de Vigo. Quem também chegou foi o lateral-esquerdo Wolfe (AZ Alkmaar).

Por outro lado, terão de lidar com importantes saídas, como de Matheus Cunha (Manchester United), Aït-Nouri (Manchester City) e Gonçalo Guedes (Real Sociedad). O Wolves liberou Sarabia (Al-Arabi) e Semedo (Fenerbahce).

Primeira rodada da Premier League

Sexta-feira (15/08)

Liverpool x Bournemouth – 16h

Sábado (16/08)

Aston Villa x Newcastle – 8h30

Brighton x Fulham – 11h

Sunderland x West Ham – 11h

Tottenham x Burnley – 11h

Wolves x Manchester City – 13h30

Domingo (17/08)

Chelsea x Crystal Palace – 10h

Nottingham Forest x Brentford – 10h

Manchester United x Arsenal – 12h30

Segunda-feira (18/08)

Leeds x Everton – 16h

