Fluminense tem pendurados para jogo contra o Fortaleza; veja

Fluminense tem pendurados para jogo contra o Fortaleza; vejaTricolor tem quatro atletas com dois amarelos; caso recebam nova sanção, perderiam rodada contra o Red Bull Bragantino
O Fluminense vai ligar o alerta para seu próximo compromisso na temporada. Afinal, quando entrar em campo neste sábado (16/8) para enfrentar o Fortaleza, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão, o Tricolor precisará lidar com jogadores pendurados.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Atualmente, quatro atletas surgem nestas condições. São eles o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, o volante Martinelli, o meia Lima e o ponta Canobbio. No entanto, o colombiano ainda se encontra lesionado e não deve ir a campo.
LEIA MAIS: Santi Moreno visita Museu Fluminense: ‘Espero fazer parte dessa história maravilhosa’
Os outros três, porém, devem atuar. Todos eles foram titulares na vitória por 2 a 1 sobre o América de Cali (COL), na última terça-feira (12/8), pelas oitavas de final da Sul-Americana. Canobbio, aliás, foi autor de um dos gols.
Assim, caso sejam sancionados novamente, desfalcariam o Fluminense contra o Red Bull Bragantino, no outro sábado (23/8), pela 21ª rodada. Bom lembrar que o Tricolor já não conta com Freytes contra o Fortaleza exatamente por suspensão. O zagueiro, no entanto, fica fora por receber cartão vermelho direto no empate em 3 a 3 contra o Bahia, pela 19ª rodada, no último sábado (9/8).