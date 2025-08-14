Flamengo projeta ‘força máxima’ contra o Inter, pelo Brasileirão

Em meio aos jogos das oitavas de final da Libertadores, Flamengo enfrentará novamente o Internacional, mas pelo torneio nacional, neste domingo

O Flamengo, aliás, é o líder do Brasileirão, mesmo com apenas 18 jogos. O Rubro-Negro soma 40 pontos, três a mais do que o Cruzeiro, que tem 19 partidas. A dupla é perseguida de perto por Palmeiras, com 36 pontos em 17 duelos. O G4 conta ainda com o Bahia, que corre por fora com 30 pontos em 17 confrontos.

A vitória apertada do Flamengo sobre o Internacional por 1 a 0 pela ida das oitavas de final da Libertadores não muda o planejamento do Rubro-Negro: foco total no Brasileirão. Assim, o ténico Filipe Luís não deve poupar ninguém no domingo (17), curiosamente, contra o mesmo Colorado. O embate, no entanto, será no Beira-Rio.

“Penso no jogo do domingo. Na verdade, ainda não pensei. Vou pensar amanhã (quinta-feira) na escalação que encaixe melhor na escalação dependendo do que acredito do que vai ser necessário para vencer o jogo. Somos líderes e precisamos defender a liderança. Não podemos abrir mão do Brasileiro e acredito, sim, que temos elenco para ir e tentar vencer os dois jogos, tenho jogadores muito fortes que aguentam e vamos com força máxima”, comentou Filipe Luís.

Dessa forma, um tropeço do Flamengo contra o Colorado pode tirar a liderança do Flamengo. O Cruzeiro, por sua vez, visita o Mirassol na segunda-feira (18), às 20h.

“Domingo é um jogo importantíssimo (pelo Brasileiro). Somos os líderes. Temos que defender a nossa colocação. Vamos ver como a gente se prepara, quem se recupera bem para jogar domingo e ir para vencer os dois jogos”, acrescentou Filipe Luís.

