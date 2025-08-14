Filipe Luís admite queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo contra o Inter

Treinador exaltou o primeiro tempo da sua equipe, mas afirmou que erros individuais fizeram o Rubro-Negro cair de rendimento depois do intervalo

A partida, mais uma vez, teve um bom primeiro tempo da equipe carioca, mas uma queda muito grande no segundo tempo. O treinador Filipe Luís pontuou que o adversário voltou diferente e que o Flamengo acabou pecando no jogo por conta de erros individuais.

O Flamengo está na frente por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (13), o Mengão venceu o Internacional por 1 a 0 , no Maracanã, com gol de Bruno Henrique, e joga por um empate na partida de volta.

“Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou, tivemos muito volume, criamos muitas oportunidades para fazer gol. Infelizmente, ou felizmente, só fizemos um gol. Não voltou diferente, voltou igual, com a mesma formação, o Inter voltou diferente. Mas a verdade é que hoje tenha sido por conta de erros técnicos, individuais, que nos tiraram o domínio e o controle do jogo, que fizeram o time correr. Tivemos dificuldade para sair, o time ficou mais espaçado e, cada vez que recuperávamos a bola, não tínhamos a mesma paciência”, afirmou.

Para o treinador, o time não soube se reorganizar com as alterações feitas por Roger Machado. Por outro lado, Filipe Luís recordou que sua equipe conseguiu criar oportunidades, mesmo em baixa no jogo, mas que isso não anulou a queda na partida.

“No final das contas o time se partiu. Não conseguimos encontrar e nos organizarmos dentro do que foi o começo do segundo tempo e isso se arrastou até o final. Em contrapartida, tivemos também chances de fazer gols, mesmo sem o mesmo volume. Tivemos momentos de posses esporádicas, mas a verdade é que caímos bastante mesmo o nível”, ratificou.

Resultado satisfatório?

Mesmo com os problemas na partida, o treinador valorizou o resultado conquistado no Maracanã. Além disso, Filipe Luís também pontuou que o fato do Flamengo conseguir controlar o adversário é um bom sinal e que a vitória não colocará um pé no freio para o jogo de volta.