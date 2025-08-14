Diretoria do Barcelona cogita usar bens pessoais para inscrever reforços

Medida avaliada em 7 milhões de euros busca liberar de uma só vez Rashford, Szczesny e Gerard Martín na LaLiga / Crédito: Jogada 10

O Barcelona pode recorrer a uma medida inusitada para inscrever seus reforços na LaLiga. Isto porque, segundo informações do ‘The Athletic’, membros da diretoria estão dispostos a colocar bens pessoais como garantia bancária. A operação, avaliada em cerca de 7 milhões de euros (R$ 45 milhões), permitiria registrar de uma só vez Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, o goleiro Wojciech Szczesny, que renovou até 2027, e Gerard Martín. LEIA MAIS: Manchester City recusa oferta milionária do Tottenham por Savinho

O Barcelona já conseguiu regularizar o goleiro Joan García, mas precisa resolver as três pendências até o fim de agosto, quando fecha a janela de transferências. Caso contrário, os jogadores só poderão estrear em janeiro, na reabertura do mercado de inverno. A diretoria afirma que a solução definitiva para se adequar ao teto salarial da LaLiga depende da venda dos camarotes executivos do novo Camp Nou. Essa venda está estimada em 100 milhões de euros (R$ 640 milhões). O acordo deveria ter sido concluído em dezembro de 2024, mas somente parte do valor foi recebida e ainda falta a aprovação dos auditores para que o montante seja contabilizado oficialmente.