Diretor do Corinthians critica postura e chama Bahia de oportunista no caso Kauê Furquim

“Ele tinha um dos maiores salários da categoria sub-17 e mais dois anos e meio de contrato pela frente. Foram oportunistas! Chamamos para aumentar o salário e eles só nos enrolaram”, declarou o dirigente.

A diretoria do Corinthians não reagiu bem à informação de que o Bahia pagou a multa contratual de R$ 14 milhões para contratar o atacante Kauê Furquim. O clube do Parque São Jorge se surpreendeu com o ocorrido e se manifestou nesta quinta-feira (14). O diretor Carlos Roberto Auricchio criticou a postura dos baianos, agora administrados pelo Grupo City.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Auricchio afirmou que o Corinthians mantinha conversas para reajustar o salário do jogador. Ele lembrou que, pela lei brasileira, a multa rescisória para o mercado nacional pode chegar a até duas mil vezes o valor do salário do atleta. Já a empresa responsável por gerenciar a carreira de Kauê, a Pro Manager, preferiu não se pronunciar em meio ao imbróglio. O atacante assinou seu primeiro vínculo com o Timão em abril de 2025, já treinava com os titulares e chegou a ser relacionado para os jogos contra Ceará e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão. No entanto, agora atuará no Bahia, conforme o Jogada10 antecipou.

Corinthians alega que Bahia foi oportunista

O dirigente disse que o Bahia já observava o jogador e contou que representantes do Tricolor de Aço foram assistir a uma partida dele pelo sub-20 do Timão.

“Há 15 dias, teve um jogo na Fazendinha. O Kauê Furquim jogou e, quem estava assistindo? O pessoal do Bahia. Eu estava no camarote e nem sabia. O Kauê fez um golaço, sofreu pênalti, foi o grande jogo da carreira dele. No dia seguinte, ligamos para o empresário e falamos: ‘queremos dar um aumento para o garoto, dá para vir aqui?'”, relatou.

“Foi oportunismo. Quando o cara quer fazer a coisa errada, ele sabe como fazer. Há dois anos, o que era o Bahia no cenário nacional? Encostaram num grupo como aquele e acham que são os melhores do Brasil. Isso é oportunismo barato, estão lidando com um clube gigante”, concluiu Auricchio.