Corinthians volta a desmanchar trio ofensivo após só três jogos juntos

Após apenas 193 minutos juntos, Garro, Yuri e Memphis voltam a se separar. Dorival terá de improvisar ataque para sequência de jogos / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior esperou quatro meses para escalar Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay juntos no Corinthians. No entanto, apenas três partidas e 193 minutos depois, o treinador já volta a lidar com a ausência de dois integrantes do trio e terá de encontrar alternativas para o ataque. Na semana passada, Memphis Depay pediu substituição ainda no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Exames confirmaram uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já na madrugada de terça para quarta-feira, foi a vez de Yuri Alberto virar desfalque. O centroavante sentiu dores abdominais e acabou encaminhado para um hospital em São Paulo, onde foi diagnosticado com hérnia inguinal. Assim, passou por cirurgia de imediato. O único remanescente do trio para os próximos jogos é Rodrigo Garro. O argentino, contudo, é justamente quem tem os números mais modestos na temporada: um gol e três assistências em 21 partidas. Por enquanto, não há previsão para que os três voltem a atuar juntos. A expectativa é de que Memphis retorne em quatro a cinco semanas, enquanto o caso de Yuri Alberto é mais incerto devido à cirurgia. Dorival Júnior frustrado no Corinthians A situação frustra Dorival Júnior. Afinal, o treinador precisou esperar 16 jogos para contar com o trio ao mesmo tempo, mas só pôde utilizá-los por 100 minutos contra o Palmeiras, 52 contra o Fortaleza e outros 41 novamente diante do rival, pela volta das oitavas da Copa do Brasil.