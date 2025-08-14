Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com elenco reformulado, Palmeiras aposta em Vitor Roque na Libertadores

Após perder Ríos e Estêvão, Verdão aposta no camisa 9 como referência no ataque. Verdão inicia mata-mata com melhor campanha da fase de grupos
O Palmeiras começa nesta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), sua caminhada nas oitavas de final da Conmebol Libertadores diante do Universitario, em Lima, no Peru. O time chega embalado pela melhor campanha da fase de grupos, conquistada com 100% de aproveitamento, mas com um elenco remodelado em relação ao primeiro semestre.

Na janela de transferências do meio do ano, o Verdão perdeu dois de seus principais nomes. Richard Ríos, negociado com o Benfica, e Estêvão, vendido ao Chelsea. As saídas abriram espaço para uma reformulação mais ampla, mas sem um protagonista. Papel que o Palmeiras espera que seja assumido por Vitor Roque.

Contratado por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), valor que o torna a compra mais cara da história do clube, o camisa 9 enfrentou dificuldades de adaptação no início. Nos últimos compromissos, contudo, ganhou destaque e confiança. No último domingo, aliás, foi decisivo ao marcar o gol da virada por 2 a 1 sobre o Ceará, pelo Brasileirão.

Em busca da atuação perfeita

Vitor Roque soma cinco gols em 32 partidas na temporada, sendo 25 como titular, e balançou a rede duas vezes nas últimas seis apresentações. Contudo, ainda busca uma atuação de destaque na Libertadores.

“É o trabalho dia após dia. Estou muito feliz no clube, muito feliz com o grupo que temos. O professor Abel tem nos dado cada vez mais confiança de seguir trabalhando, ajudando os companheiros e o Palmeiras, que é o mais importante”,  comemora o atacante.

Em busca do tetracampeonato da competição, o Palmeiras chega ao mata-mata com a melhor campanha pela oitava vez em sua história Agora, tenta abrir vantagem em Lima para voltar com um placar mais confortável para o Allianz Parque.

