City lança uniforme inspirado na chuva de Manchester

City lança uniforme inspirado na chuva de ManchesterClube apresenta nova terceira camisa em homenagem ao típico clima cinzento e chuvoso da cidade
O Manchester City apresentou, nesta quinta-feira (14), seu novo terceiro uniforme para a temporada 2025/26, inspirado no típico clima cinzento e chuvoso da cidade.
A camisa e o short vêm no tom cinza-aço, lembrando o céu de Manchester, e trazem uma estampa que imita gotas de chuva, criando um efeito de “tecido molhado”.
