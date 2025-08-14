Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

City lança uniforme inspirado na chuva de Manchester

Clube apresenta nova terceira camisa em homenagem ao típico clima cinzento e chuvoso da cidade
Autor Jogada 10
O Manchester City apresentou, nesta quinta-feira (14), seu novo terceiro uniforme para a temporada 2025/26, inspirado no típico clima cinzento e chuvoso da cidade.

A camisa e o short vêm no tom cinza-aço, lembrando o céu de Manchester, e trazem uma estampa que imita gotas de chuva, criando um efeito de “tecido molhado”.

