Chelsea doa parte da premiação do Mundial de Clubes aos familiares de Diogo Jota

Atacante português morreu ao lado do irmão, André Silva, em acidente de carro na Espanha no dia 03 de julho

O Chelsea promoveu um reconhecimento simbólico à memória de Diogo Jota e seu irmão André Silva, mortos em um acidente na Espanha há pouco mais de um mês. Campeão inédito da Copa do Mundo de Clubes, os Blues destinaram parte da premiação do torneio aos familiares do eterno camisa 20 do Liverpool. O gesto foi articulado em acordo entre diretoria, jogadores e comissão técnica de Enzo Maresca.

Segundo o site The Athletic, o clube londrino arrecadou cerca de 100 milhões de euros (R$ 630 milhões à época) pelo título mundial. Os atletas receberam parcelas de 13,2 milhões de euros cada (aproximadamente R$ 83 milhões) — mesma quantia destinada à família de Jota.