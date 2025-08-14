Ceará se aproxima de acerto com Fluminense por Paulo Baya

Vozão avança as conversas com atleta e depende apenas da liberação do Tricolor para ter o atacante à disposição no restante do ano / Crédito: Jogada 10

O Ceará está bem próximo de acertar a contratação de Paulo Baya, que atualmente defende as cores do Fluminense. Assim, o jogador, que pertence ao Primavera-SP, mas está emprestado ao Tricolor, aguarda apenas a liberação do clube carioca para atuar pelo Vozão no restante da temporada. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, as partes devem entrar em acordo até esta sexta-feira (15), para que o jogador desembarque em Fortaleza neste fim de semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogador tem vínculo de empréstimo com o clube carioca até o final de 2025, com uma opção de compra. No entanto, perdeu espaço desde a chegada do técnico Renato Gaúcho e está no final da fila para uma oportunidade entre os titulares. Recentemente, o camisa 77 chegou a ser sondado pelo Atlético-GO, porém a negociação ficou estagnada. Desde que chegou ao time de Laranjeiras, Baya soma 17 partidas, com dois gols marcados e uma assistência.