Ceará se aproxima de acerto com Fluminense por Paulo Baya

Vozão avança as conversas com atleta e depende apenas da liberação do Tricolor para ter o atacante à disposição no restante do ano
O Ceará está bem próximo de acertar a contratação de Paulo Baya, que atualmente defende as cores do Fluminense. Assim, o jogador, que pertence ao Primavera-SP, mas está emprestado ao Tricolor, aguarda apenas a liberação do clube carioca para atuar pelo Vozão no restante da temporada. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, as partes devem entrar em acordo até esta sexta-feira (15), para que o jogador desembarque em Fortaleza neste fim de semana.

O jogador tem vínculo de empréstimo com o clube carioca até o final de 2025, com uma opção de compra. No entanto, perdeu espaço desde a chegada do técnico Renato Gaúcho e está no final da fila para uma oportunidade entre os titulares.

Recentemente, o camisa 77 chegou a ser sondado pelo Atlético-GO, porém a negociação ficou estagnada. Desde que chegou ao time de Laranjeiras, Baya soma 17 partidas, com dois gols marcados e uma assistência.

Além disso, teve, até aqui, 530 minutos em 17 partidas, o que dá uma média de 31 minutos por jogo. Ele teve mais oportunidades quando o técnico Mano Menezes estava à frente da equipe.

Por fim, como o Fluminense segue ativo no mercado e reforçou seu setor ofensivo com a chegada de Santi Moreno, ex-Portland Timbers-EUA. A saída do atleta é uma opção viável para gerar espaço na folha para a chegada de novos nomes.

