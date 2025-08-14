Botafogo x LDU, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

E o Botafogo, atual campeão, recomeça a Copa Libertadores do ponto onde parou em 2024. Ou seja, inicia o mata-mata em casa e define fora. Quem sabe até a decisão, em Lima, no Peru? Assim, nesta quinta-feira (14), o Glorioso recebe a LDU pelo jogo de ida das oitavas de final da competição, no Estádio Nilton Santos. A bola rola às 19h (horário de Brasília). A volta será em Quito, no Equador, no dia 21 deste mês.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha a jornada do Mais Tradicional, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael, com sua voz inconfundível, narra o embate entre brasileiros e equatorianos. Ele terá o suporte de Rodrigo Seraphim nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.