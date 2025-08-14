Botafogo revela que existem outros investidores interessados em comprar a SAF

Associativo alvinegro pede para Justiça do Rio de Janeiro garantir direitos do clube caso os atuais investidores não consigam mais geri-lo / Crédito: Jogada 10

O associativo do Botafogo se manifestou, nesta quinta-feira (14), sobre o imbróglio na Justiça do Rio de Janeiro, que envolve uma disputa pelo controle da SAF. Afinal, a Eagle entrou com uma ação porque considera que o empresário e atual dono, John Textor, tomou “medidas ilícitas” na gestão do Glorioso. O clube, então, pediu que a Justiça garanta seus direitos e ressaltou que existem outros investidores interessados. Dessa forma, mesmo diante da disputa judicial, o clube recebeu sondagens de novos investidores. A informação está de acordo com a petição assinada pelos advogados do clube e protocolada nesta quinta na 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No entanto, o Alvinegro não cita os nomes dos possíveis interessados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Atualmente o Clube Associativo vem sendo sondado por robustos e conhecidos investidores do mercado de capitais brasileiro, que vêm demonstrando aparente sólido interesse em adquirir o controle da SAF e de realizar significativos investimentos de longo prazo com vistas a obter retornos financeiros e esportivos também no longo prazo, de forma que o direito do Clube Associativo de retomar o controle da SAF não pode ser prejudicado por esta demanda”, diz o trecho da ação. Pedido para que não prejudique o clube Vale lembrar que o Acordo de Acionistas da SAF Botafogo ocorreu no dia 11 de março de 2022. Na época, Textor comprou a empresa para fazer a gestão do futebol alvinegro. No texto, a parte associativa citou as cláusulas 3.3 e 3.4, que determinam as obrigações do americano enquanto estiver no controle da empresa. “Assim, o Clube Associativo requer que, na hipótese de V.Exa. deferir, total ou parcialmente, qualquer dos pedidos realizados pela Eagle Bidco no âmbito desta ação cautelar, o eventual deferimento de tais pedidos deverá ressalvar os direitos do Clube Associativo previstos no Acordo de Acionistas, incluindo, mas sem qualquer limitação, o direito potestativo de diluir a Eagle Bidco em caso de não cumprimento das obrigações de aporte previstas nas cláusulas 3.3 e 3.4 do Acordo de Acionistas, de modo que qualquer medida liminar proferida por este d. Juízo não prejudique de maneira indevida direitos legítimos do Clube Associativo que sequer fazer parte do objeto desta cautelar”, completou.