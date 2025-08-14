Basso e Arão são dúvidas do Santos para encarar o Vasco

Basso e Arão são dúvidas do Santos para encarar o VascoSantos encara o Vasco neste domingo (17), às 16h, no Morumbis
A comissão técnica do Santos ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro João Basso e com o volante Willian Arão para a partida contra o Vasco, neste domingo (17), às 16h, no Morumbis. Afinal, a dupla segue em transição para o gramado e, portanto, não treinou com o restante do elenco nesta quinta-feira (14).
Dessa forma, a dupla é preparada para encarar o Bahia, fora de casa, no outro domingo (24). Por outro lado, o zagueiro Luan Peres está em fase final de recuperação de um edema no pé esquerdo, sofrido diante do Juventude. Falando em Bahia, aliás, este será o futuro clube do goleiro João Paulo, que esteve no CT Rei Pelé para se despedir dos companheiros.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Dessa forma, uma provável escalação do Santos para o jogo contra o Vasco tem Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres (Luisão) e Souza; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares (Rollheiser).
O Santos entra no fim de semana em 14º lugar no Brasileirão, com 21 pontos em 18 jogos. O Vasco da Gama, por sua vez, é o time que abre a zona de rebaixamento, com 16 pontos em 17 partidas.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.