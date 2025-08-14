Bahia paga multa rescisória e contrata joia do Corinthians

Kauê Furquim já treinava com os profissionais e foi relacionado no Brasileirão. Negociação pega diretoria alvinegra de surpresa

Embora ainda esteja sendo gerenciado pelo departamento de futebol de base, Kauê participava dos treinos com o time profissional no CT Joaquim Grava e chegou a ficar no banco de reservas nas partidas contra Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão.

O atacante Kauê Furquim, de apenas 16 anos, está de saída do Corinthians rumo ao Bahia. O clube baiano pagou a multa rescisória prevista no contrato do jovem com o Timão, de R$ 14 milhões, e assegurou a contratação.

A negociação pegou a diretoria corintiana de surpresa e, nos bastidores, o clube estuda alternativas para tentar segurá-lo. Pela legislação vigente, a multa rescisória para clubes nacionais corresponde a duas mil vezes o valor do salário do atleta no momento da assinatura do contrato.

Kauê Furquim assinou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians em abril deste ano. A multa rescisória estipulada estava na casa 50 milhões de euros (R$ 331 milhões à época) para clubes estrangeiros.

Inclusive, o garoto estava sendo cotado para estar novamente na lista de relacionados neste sábado (16/8). O Corinthians recebe o Bahia na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, com problemas no setor ofensivo. Afinal, para este embate, o técnico Dorival Júnior não vai poder contar com Yuri Alberto, Memphis Depay, Romero e Héctor Hernández. Assim, o jovem seria uma solução para o treinador.