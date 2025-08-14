Atleticano é condenado a 49 anos de prisão por morte de cruzeirense

Integrante de uma organizada do Atlético, Yuri Ramon Pereira de Oliveira foi condenado a 49 anos e 7 meses de prisão pela morte de um torcedor do Cruzeiro, Rodrigo Marlon Caetano Andrade, de 25 anos. O atleticano cumprirá a pena em regime fechado pelo assassinato e por uma tentativa de homicídio. A pena cabe recurso. Contudo, ele não poderá recorrer em liberdade.

O crime ocorreu no dia 6 de março de 2022. Na época, organizadas de Atlético e Cruzeiro se enfrentaram no bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte. O juiz Luiz Felipe Sampaio Aranha determinou a expedição de mandado de prisão para o acusado. Porém, ele está foragido e não compareceu ao julgamento.