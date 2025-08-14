Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Artur enaltece postura do Botafogo e define jogo de volta como ‘batalha’

Artur enaltece postura do Botafogo e define jogo de volta como ‘batalha’

Atacante frisa a importância de vencer nas oitavas da Libertadores, mas reclama da ineficiência do Glorioso em ampliar a vantagem
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo rapidamente se impôs sobre o LDU e conseguiu marcar com somente 14 segundos de jogo. Na sequência, a equipe carioca adotou uma estratégia defensiva no restante do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A conduta provocou incômodo pela pressão que sofreu do adversário. Apesar disso, o Alvinegro assegurou a vitória, no Nilton Santos, nesta quinta-feira (14).

Assim, o resultado criou um cenário favorável para o confronto de volta no Equador. Isso porque um empate na partida de volta garanta a classificação para o Glorioso. Autor do gol do triunfo, Artur confessou que a dificuldade do time em construir um placar mais amplo causou incômodo.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

“A gente sabia da dificuldade que seria um jogo de oitavas de final da Libertadores. A LDU tem qualidade. Conseguimos abrir o placar logo no início, mas não conseguimos ampliar”, detalhou Artur.

Postura do Botafogo agrada

Apesar disso, ele exaltou a conduta do Botafogo no duelo e definiu o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores como uma “batalha”.

“Mesmo assim, parabéns à equipe, que se comportou bem. Agora é focar na outra batalha lá no Equador”, acrescentou o atacante.

Posteriormente, o Botafogo passará a mudar o seu foco para o Campeonato Brasileiro. Até porque a equipe terá o Palmeiras como seu adversário seguinte pela 20ª rodada do torneio, às 20h30, no Nilton Santos, no próximo domingo (17).

Na sequência, o Glorioso voltará a focar na Libertadores, pois vai ao Equador para decidir a vaga nas quartas de final da competição. O segundo embate pelas oitavas de final ocorrerá no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, às 19h, na próxima quinta-feira (21).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar