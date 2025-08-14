Artur enaltece postura do Botafogo e define jogo de volta como ‘batalha’

Atacante frisa a importância de vencer nas oitavas da Libertadores, mas reclama da ineficiência do Glorioso em ampliar a vantagem / Crédito: Jogada 10

O Botafogo rapidamente se impôs sobre o LDU e conseguiu marcar com somente 14 segundos de jogo. Na sequência, a equipe carioca adotou uma estratégia defensiva no restante do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A conduta provocou incômodo pela pressão que sofreu do adversário. Apesar disso, o Alvinegro assegurou a vitória, no Nilton Santos, nesta quinta-feira (14). Assim, o resultado criou um cenário favorável para o confronto de volta no Equador. Isso porque um empate na partida de volta garanta a classificação para o Glorioso. Autor do gol do triunfo, Artur confessou que a dificuldade do time em construir um placar mais amplo causou incômodo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A gente sabia da dificuldade que seria um jogo de oitavas de final da Libertadores. A LDU tem qualidade. Conseguimos abrir o placar logo no início, mas não conseguimos ampliar”, detalhou Artur. Postura do Botafogo agrada Apesar disso, ele exaltou a conduta do Botafogo no duelo e definiu o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores como uma “batalha”. “Mesmo assim, parabéns à equipe, que se comportou bem. Agora é focar na outra batalha lá no Equador”, acrescentou o atacante.