Antes de estrear pelo Atlético, Reinier revela amizade com Kaio Jorge, do Cruzeiro

Atacante está relacionado pelo técnico Cuca para jogo das oitavas de final da Sul-Americana contra o Godoy Cruz, na Arena MRV

“Ele é um grande amigo meu. A gente vem junto desde a seleção de base. Já fizemos uma ligação. Sobre a rivalidade, isso é só em campo; fora dele, seguimos com a nossa amizade. Estivemos na Itália juntos e ele é uma pessoa muito próxima. Então, ele é um grande amigo e, no campo, a gente resolve”, disse o novo jogador do Galo, sobre sua relação com Kaio Jorge. Os dois atuaram juntos no Frosinone, da Itália.

O atacante Reinier não esconde a animação por defender o Atlético-MG. Após ser anunciado e apresentado de forma oficial, ele revelou detalhes de uma conversa com seu novo rival e ex-companheiro de Itália, Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão e jogador do Cruzeiro. Aliás, sua estreia pode acontecer nesta quinta-feira (14) na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Duelo contra o Cruzeiro e Kaio Jorge

“A gente sabe que Atlético e Cruzeiro fazem um dos maiores clássicos do continente, mas acho que, no momento, isso está muito longe. Agora, o mais importante é o nosso jogo de quinta contra o Godoy e o de domingo pelo Brasileiro. É melhor deixar esse assunto para mais para frente”, analisou.

VEJA: Apresentado no Atlético, Reinier revela conversas com amigos, sondagens e objetivos

Reinier também falou sobre o acerto com o Atlético e as conversas com Bracks, Victor e Luiz. De acordo com ele, os três dirigentes foram essenciais para a negociação. O atacante chegou ao clube após rescindir com o Real Madrid. O Atlético adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador e assinou contrato até 2029.

“Quando tive o primeiro contato com o Galo, como o Bracks falou, sentimos um esforço muito grande da parte deles, ligando e perguntando. Isso foi muito importante. O projeto que apresentaram também foi crucial. Sobre outros clubes, sim, houve interesse, tanto daqui como de fora, mas, por questão ética, prefiro manter em sigilo. O esforço que o Bracks, o Victor e o Luiz fizeram foi determinante para minha decisão final”, concluiu o atacante.