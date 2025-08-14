Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Antes de estrear pelo Atlético, Reinier revela amizade com Kaio Jorge, do Cruzeiro

Atacante está relacionado pelo técnico Cuca para jogo das oitavas de final da Sul-Americana contra o Godoy Cruz, na Arena MRV
O atacante Reinier não esconde a animação por defender o Atlético-MG. Após ser anunciado e apresentado de forma oficial, ele revelou detalhes de uma conversa com seu novo rival e ex-companheiro de Itália, Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão e jogador do Cruzeiro. Aliás, sua estreia pode acontecer nesta quinta-feira (14) na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

“Ele é um grande amigo meu. A gente vem junto desde a seleção de base. Já fizemos uma ligação. Sobre a rivalidade, isso é só em campo; fora dele, seguimos com a nossa amizade. Estivemos na Itália juntos e ele é uma pessoa muito próxima. Então, ele é um grande amigo e, no campo, a gente resolve”, disse o novo jogador do Galo, sobre sua relação com Kaio Jorge. Os dois atuaram juntos no Frosinone, da Itália.

Duelo contra o Cruzeiro e Kaio Jorge

“A gente sabe que Atlético e Cruzeiro fazem um dos maiores clássicos do continente, mas acho que, no momento, isso está muito longe. Agora, o mais importante é o nosso jogo de quinta contra o Godoy e o de domingo pelo Brasileiro. É melhor deixar esse assunto para mais para frente”, analisou.

VEJA: Apresentado no Atlético, Reinier revela conversas com amigos, sondagens e objetivos

Reinier também falou sobre o acerto com o Atlético e as conversas com Bracks, Victor e Luiz. De acordo com ele, os três dirigentes foram essenciais para a negociação. O atacante chegou ao clube após rescindir com o Real Madrid. O Atlético adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador e assinou contrato até 2029.

“Quando tive o primeiro contato com o Galo, como o Bracks falou, sentimos um esforço muito grande da parte deles, ligando e perguntando. Isso foi muito importante. O projeto que apresentaram também foi crucial. Sobre outros clubes, sim, houve interesse, tanto daqui como de fora, mas, por questão ética, prefiro manter em sigilo. O esforço que o Bracks, o Victor e o Luiz fizeram foi determinante para minha decisão final”, concluiu o atacante.

