Ancelotti acompanhará jogo do Atlético na Arena MRV

CBF confirmou a presença do treinador italiano na partida contra o Grêmio, no domingo (17) / Crédito: Jogada 10

O técnico Carlo Ancelotti terá uma agenda cheia antes da convocação da Seleção Brasileira. Após acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Internacional pela Libertadores, o treinador italiano assistirá a partida entre Atlético e Grêmio, domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 20ªrodada do Brasileirão. A CBF já confirmou a presença do comandante. Será a primeira visita de Carlo Ancelotti em Belo Horizonte. Contratado pela Seleção Brasileira em maio, o treinador italiano já assistiu a jogos no Rio de Janeiro e São Paulo. A ideia de acompanhar as partidas no país é avaliar jogadores que estão no radar a convocação. Ele, aías, tem até o próximo domingo para enviar a pré-lista de convocados para a Fifa.