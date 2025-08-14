Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti acompanhará jogo do Atlético na Arena MRV

Ancelotti acompanhará jogo do Atlético na Arena MRV

CBF confirmou a presença do treinador italiano na partida contra o Grêmio, no domingo (17)
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico Carlo Ancelotti terá uma agenda cheia antes da convocação da Seleção Brasileira. Após acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Internacional pela Libertadores, o treinador italiano assistirá a partida entre Atlético e Grêmio, domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 20ªrodada do Brasileirão. A CBF já confirmou a presença do comandante.

Será a primeira visita de Carlo Ancelotti em Belo Horizonte. Contratado pela Seleção Brasileira em maio, o treinador italiano já assistiu a jogos no Rio de Janeiro e São Paulo. A ideia de acompanhar as partidas no país é avaliar jogadores que estão no radar a convocação. Ele, aías, tem até o próximo domingo para enviar a pré-lista de convocados para a Fifa.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A convocação final para os últimos dois jogos das Eliminatórias deve ocorrer no dia 26. O Brasil enfrenta o Chile, dia 4 de setembro, no Maracanã, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9. Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção está em terceiro lugar nas Eliminatórias. Contudo, tem a mesma pontuação do vice-líder Equador.

Além do jogo do Atlético, Carlo Ancelotti acompanhará outra partida. Afinal, o treinador italiano estará presente na partida entre Botafogo e LDU, do Equador, nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Aliás, a presença marcará o reencontro do técnico com o filho Davide, atual comandante do Glorioso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cbf

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar