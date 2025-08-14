Alvo do Cruzeiro, Sinisterra tem futuro incerto na Premier League

Técnico do Bournemouth declarou que o atacante não deve enfrentar o Liverpool nesta sexta-feira para resolver sua situação / Crédito: Jogada 10

Alvo do Cruzeiro, o atacante Luis Sinisterra não deve entrar em campo nesta sexta-feira (15), quando o Bournemouth enfrenta o Liverpool, na estreia das duas equipes na Premier League 2025/26. O técnico Andoni Iraola revelou que o jogador deve ser ausência por ter futuro incerto no clube. “Sinisterra tem uma situação similar ao Dango (Ouattara). Há incerteza sobre o seu futuro. O mais provável é que ele não viaje, mas ele está treinando e já está em forma”.

LEIA MAIS: Cruzeiro busca a contratação do atacante Matheus França, ex-Flamengo Sinisterra está recuperado de grave lesão muscular em uma das coxas sofrida na última temporada. Assim, o jogador não entra em campo desde o dia 15 de março. O atacante é um pedido do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro busca no mercado um atacante de lado, que possa dar mais opções ao comandante no sistema ofensivo da equipe. Dessa maneira, o clube trabalha em silêncio para fechar a negociação, considerada complexa nos corredores da Toca da Raposa. Aos 26 anos, Sinisterra foi revelado pelo Once Caldas, da Colômbia, em 2016, e negociado dois anos depois com o Feyenoord, onde atuou até 2022. Após destaque na Holanda, assinou com o Leeds United e, no início da temporada 2023/24, acertou com o Bournemouth.