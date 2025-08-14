Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alvo do Cruzeiro, Sinisterra tem futuro incerto na Premier League

Técnico do Bournemouth declarou que o atacante não deve enfrentar o Liverpool nesta sexta-feira para resolver sua situação
Alvo do Cruzeiro, o atacante Luis Sinisterra não deve entrar em campo nesta sexta-feira (15), quando o Bournemouth enfrenta o Liverpool, na estreia das duas equipes na Premier League 2025/26. O técnico Andoni Iraola revelou que o jogador deve ser ausência por ter futuro incerto no clube.

“Sinisterra tem uma situação similar ao Dango (Ouattara). Há incerteza sobre o seu futuro. O mais provável é que ele não viaje, mas ele está treinando e já está em forma”.

Sinisterra está recuperado de grave lesão muscular em uma das coxas sofrida na última temporada. Assim, o jogador não entra em campo desde o dia 15 de março.

O atacante é um pedido do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro busca no mercado um atacante de lado, que possa dar mais opções ao comandante no sistema ofensivo da equipe. Dessa maneira, o clube trabalha em silêncio para fechar a negociação, considerada complexa nos corredores da Toca da Raposa.

Aos 26 anos, Sinisterra foi revelado pelo Once Caldas, da Colômbia, em 2016, e negociado dois anos depois com o Feyenoord, onde atuou até 2022. Após destaque na Holanda, assinou com o Leeds United e, no início da temporada 2023/24, acertou com o Bournemouth.

A última temporada, contudo, foi marcada por muitas lesões. Dessa maneira, disputou apenas 14 jogos pela equipe da Premier League, com um gol marcado e uma assistência. Aliás, pela Colômbia desde 2019, disputou 18 partidas, com cinco bolas na rede e um passe decisivo.

