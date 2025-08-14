Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Estou muito feliz’, diz Reinier após assistência decisiva em sua estreia pelo Atlético

Meia dá passe para o gol da vitória de Hulk, mas já alerta para a dificuldade do jogo de volta na Argentina
O meia Reinier teve uma estreia de gala com a camisa do Atlético. Ele foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz, na Sul-Americana. O jogo ocorreu nesta quinta-feira (14), na Arena MRV. Após a partida, o novo reforço celebrou o grande resultado. Ele, contudo, já demonstrou foco total nos próximos desafios do time.

A participação de Reinier, de fato, foi fundamental para o triunfo. Foi dele a assistência para o gol da vitória, marcado por Hulk já no final do jogo. O meia se mostrou muito realizado com seu desempenho individual e, principalmente, com o coletivo.

“Estou muito feliz, tanto com a vitória quanto com a assistência também. Desde quando eu cheguei estava trabalhando forte para poder dar o meu melhor”, disse.

Reinier prega respeito ao adversário

O jogador também fez uma análise do confronto contra a equipe argentina. Ele valorizou o resultado conquistado em casa, mas pregou respeito ao adversário:

“E o que importa foi a vitória, um jogo bastante complicado contra uma grande equipe. E só foi o primeiro jogo, agora temos o segundo fora, vai ser bastante complicado.”

Olhando para o jogo de volta, o meia já projeta um ambiente bastante hostil. Ele espera um estádio lotado e muita pressão da torcida local na Argentina:

“A gente está com a vantagem, mas é um jogo bastante perigoso. Tenho certeza que vai estar lotado, porque a gente sabe que os argentinos sempre lotam os estádios deles, então é ir descansar agora e ir firme para esse segundo jogo.”

Apesar da euforia, o foco de Reinier já se volta para o próximo compromisso. O jogador sabe que o time não pode se desconcentrar das outras competições. A sua mentalidade, portanto, já está na partida do fim de semana. “E agora é trabalhar para jogar contra o Grêmio”, finalizou o novo meia do Atlético.

