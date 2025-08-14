‘Estou muito feliz’, diz Reinier após assistência decisiva em sua estreia pelo Atlético

Meia dá passe para o gol da vitória de Hulk, mas já alerta para a dificuldade do jogo de volta na Argentina / Crédito: Jogada 10

O meia Reinier teve uma estreia de gala com a camisa do Atlético. Ele foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz, na Sul-Americana. O jogo ocorreu nesta quinta-feira (14), na Arena MRV. Após a partida, o novo reforço celebrou o grande resultado. Ele, contudo, já demonstrou foco total nos próximos desafios do time. A participação de Reinier, de fato, foi fundamental para o triunfo. Foi dele a assistência para o gol da vitória, marcado por Hulk já no final do jogo. O meia se mostrou muito realizado com seu desempenho individual e, principalmente, com o coletivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estou muito feliz, tanto com a vitória quanto com a assistência também. Desde quando eu cheguei estava trabalhando forte para poder dar o meu melhor”, disse. Reinier prega respeito ao adversário O jogador também fez uma análise do confronto contra a equipe argentina. Ele valorizou o resultado conquistado em casa, mas pregou respeito ao adversário: “E o que importa foi a vitória, um jogo bastante complicado contra uma grande equipe. E só foi o primeiro jogo, agora temos o segundo fora, vai ser bastante complicado.” Olhando para o jogo de volta, o meia já projeta um ambiente bastante hostil. Ele espera um estádio lotado e muita pressão da torcida local na Argentina: