Universitario x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Universitario x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragemMelhor time na fase de grupos, Verdão encara os peruanos, fora de casa, querendo abrir vantagem nas oitavas de final da Libertadores
O Palmeiras vai até Lima para encarar o Universitario nesta quinta-feira (14/8), às 21h30, no estádio Monumental, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Verdão fez a melhor campanha da fase de grupos, com seis partidas e seis vitórias. Assim, chega com moral e o time a ser batido no mata-mata da competição. Por outro lado, os peruanos foi segundo colocado do grupo B com 8 pontos, somando duas vitórias, dois empates e duas derrotas e agora tenta surpreender a equipe alviverde.
Onde assistir
A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Como chega o Universitario
O Universitario é o segundo colocado do Campeonato Peruano e não perde há 12 jogos, somando todas as competições. Contudo, na Libertadores, foi segundo colocado do grupo B com oito pontos, somando duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Agora, quer aproveitar o fator casa para tentar abrir vantagem contra o Palmeiras.
Com exceção do experiente centroavante Diego Churín, que lida com uma lesão muscular, o time peruano não tem baixas de peso para o confronto em casa diante do Verdão. Assim, poderá enviar a campo a sua formação considerada ideal diante do Palmeiras.
Como chega o Palmeiras
O Palmeiras, por sua vez, é terceiro colocado no Brasileirão e não perde na competição há seis partidas. No torneio continental, venceu todos os jogos da primeira fase, mas vem de uma dolorosa eliminação na Copa do Brasil para o rival Corinthians. Assim, a Libertadores aparece como uma forma de apagar a imagem deixada no último mata-mata e se reaproximar do torcedor.
Para a partida, Bruno Fuchs, em transição após edema na coxa esquerda, segue fora, assim como Paulinho (cirurgia na perna), Raphael Veiga (dores no púbis) e Bruno Rodrigues (transição). Outra ausência é Marcos Rocha. O veterano lateral-direito, porém, não foi relacionado por opção da comissão técnica, que conta com Giay e o reforço Khellven para o setor. Em contrapartida, Murilo está com o grupo e pode ser novidade na escalação. O zagueiro se recuperou de lesão na coxa sofrida no Mundial de Clubes e já ficou no banco de reservas domingo, contra o Ceará.
UNIVERSITARIO X PALMEIRAS
Copa Libertadores 2025 – Oitavas de final (Jogo de ida)
Data e horário: 14/08/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Monumental, Lima (PER)
UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Santamaría, Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Vélez (Pérez), Carabalí; Flores, Valera (Rivera). Técnico: Jorge Fossati.
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
VAR: Silvio Trucco (ARG)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.