Universitario x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Melhor time na fase de grupos, Verdão encara os peruanos, fora de casa, querendo abrir vantagem nas oitavas de final da Libertadores

O Palmeiras vai até Lima para encarar o Universitario nesta quinta-feira (14/8), às 21h30, no estádio Monumental, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Verdão fez a melhor campanha da fase de grupos, com seis partidas e seis vitórias. Assim, chega com moral e o time a ser batido no mata-mata da competição. Por outro lado, os peruanos foi segundo colocado do grupo B com 8 pontos, somando duas vitórias, dois empates e duas derrotas e agora tenta surpreender a equipe alviverde.

Como chega o Universitario

O Universitario é o segundo colocado do Campeonato Peruano e não perde há 12 jogos, somando todas as competições. Contudo, na Libertadores, foi segundo colocado do grupo B com oito pontos, somando duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Agora, quer aproveitar o fator casa para tentar abrir vantagem contra o Palmeiras.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras, por sua vez, é terceiro colocado no Brasileirão e não perde na competição há seis partidas. No torneio continental, venceu todos os jogos da primeira fase, mas vem de uma dolorosa eliminação na Copa do Brasil para o rival Corinthians. Assim, a Libertadores aparece como uma forma de apagar a imagem deixada no último mata-mata e se reaproximar do torcedor.

Para a partida, Bruno Fuchs, em transição após edema na coxa esquerda, segue fora, assim como Paulinho (cirurgia na perna), Raphael Veiga (dores no púbis) e Bruno Rodrigues (transição). Outra ausência é Marcos Rocha. O veterano lateral-direito, porém, não foi relacionado por opção da comissão técnica, que conta com Giay e o reforço Khellven para o setor. Em contrapartida, Murilo está com o grupo e pode ser novidade na escalação. O zagueiro se recuperou de lesão na coxa sofrida no Mundial de Clubes e já ficou no banco de reservas domingo, contra o Ceará.