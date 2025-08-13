Universidad de Chile ganha do Independiente, em Santiago, pela Sul-Americana

Desde os primeiros minutos, se notou que os dois times tinham notória diferença na forma de buscar o ataque. Enquanto La U buscava mais cadência na formulação ofensiva, o Rojo tentava ser mais objetivo com seus lançamentos e a busca por acionar a velocidade de Montiel.

Em compromisso pelas oitavas de final da Sul-Americana , na cidade de Santiago, a Universidad de Chile bateu o Independiente por 1 a 0. Desse modo, os capitalinos levam para Avellaneda, onde ocorre o jogo de volta, o direito de empatar pelo avanço no torneio continental. Ao Rey de Copas, só resta triunfar por um (penalidades) ou mais gols de diferença, para se classificar no tempo regulamentar.

Nesse sentido, quem parecia estar mais confortável com o desenrolar da partida eram os donos da casa, algo que se traduziu na abertura do marcador por parte do jovem Lucas Assadi. Depois da boa jogada individual onde Hormozábal passou para Assadi, o camisa 10 da equipe chilena bateu de trivela, no canto direito do arqueiro Rodrigo Rey.

Cenário (ainda) mais difícil

Com a necessidade de buscar o resultado, os argentinos adotaram postura mais agressiva na marcação e nas linhas de passe para o segundo tempo. Enquanto isso, os chilenos tentavam explorar os espaços que seu oponente teria que ceder. Porém, faltava precisão na hora de constituir transições mais rápidas.

E, como se a dificuldade dos visitantes já não fosse suficientemente grande, o atacante Nicolás Abaldo complicou ainda mais as coisas. Isso porque, já tendo amarelo, o camisa 19 cometeu falta forte e o árbitro brasileiro Anderson Daronco não hesitou em aplicar o segundo amarelo, resultando na expulsão.

Diante da nova configuração, o Rojo passou de figura ativa no ataque a retraído em seu campo para evitar o aumento da desvantagem no marcador. Por consequência, a Universidad de Chile até tentou se aproveitar do contexto, mas o placar não sofreu novas alterações até o fim do embate em Santiago.