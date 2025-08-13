Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Textor obtém liminar que trava mudanças na Eagle

Em novo capítulo da batalha jurídica contra a holding, big boss do Botafogo obtém liminar que impede as decisões até o julgamento definitivo
John Textor conseguiu uma vitória importante contra a Iconic na briga pelo controle da Eagle Football, segundo o site “ge”. Afinal, sócio majoritário da SAF do Botafogo, o empresário norte-americano obteve, na Justiça do Reino Unido, uma liminar que impede as decisões sobre o controle da rede multi-clubes antes do julgamento definitivo sobre a pauta. Apesar de o processo estar em andamento, a decisão acena de forma favorável ao big boss alvinegro. Textor, portanto, ganha tempo para se articular nos bastidores nesta batalha jurídica.

Em 2022, Textor pegou 75 milhões de dólares (R$ 405 milhões) com a Iconic para comprar o Lyon. Agora, a empresa cobra que o Godfather recompre as ações pelo valor inicial mais os juros – 94 milhões de dólares (R$ 507,6 milhões). O magnata contestou a reclamação e, em declaração jurada, afirmou que a “Eagle adquiriu um clube insolvente e, sob sua gestão, voltou para a parte competitiva do futebol francês e classificou-se para a Liga Europa nos últimos dois anos”.

A duas partes travam uma batalha renhida nos tribunais. A Iconic, no mês passado, entrou com uma ação, na mesma Justiça britânica, contra o bilionário norte-americano. Em seguida, Textor também processou os seus sócios, mas nos Estados Unidos.

Na ação, Textor pediu Ordem de Restrição Temporária (ORT) para impedir que a Iconic tome quaisquer “medidas irreparáveis” referentes à Eagle. A intenção do empresário é que o tribunal defina a quem pertence o controle da empresa, sem caráter emergencial.

