Seleção Brasileira faz reunião de planejamento com Carlo Ancelotti

Comissão técnica e dirigentes alinham logística, amistosos e preparação para a Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Jogada 10

O departamento de seleções da CBF tem intensificado reuniões para alinhar as frentes de trabalho, organizar a logística dos departamentos e preparar a Seleção Brasileira para os próximos compromissos, incluindo a Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (13), o técnico Carlo Ancelotti participou presencialmente, pela primeira vez, das atividades na sede da entidade, no Rio de Janeiro, reforçando o planejamento da equipe. Rodrigo Caetano destacou a relevância dessas reuniões nesta fase de preparação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Hoje nós seguimos com as nossas reuniões periódicas presenciais, com o envolvimento de todas as áreas, para aperfeiçoar o planejamento já definido desde que conquistamos a vaga para a Copa do Mundo, visando a melhor condição possível nessa preparação. O presidente Samir Xaud e os demais vice-presidentes não estão medindo esforços para atender as necessidades, demandas e exigências técnicas da diretoria de seleções e da comissão técnica do Carlo Ancelotti”, disse. Após o término da última rodada das Eliminatórias, o planejamento para 2026 começou a ser implementado em diferentes frentes. Sérgio Dimas, supervisor geral, e Guilherme Passos, fisiologista, viajaram aos Estados Unidos em duas oportunidades para avaliar cidades, centros de treinamento, hospedagem, estádios e logística. O material coletado servirá para definir os melhores locais para receber a Seleção. Além disso, Rodrigo Caetano, Juan Santos, coordenador técnico, e Carlo Ancelotti acompanharam o Mundial de Clubes. Nos EUA, o trio visitou centros de treinamento, hotéis, estádios e analisando aspectos técnicos e táticos das equipes. O preparador físico Cristiano Nunes tem visitado os centros de treinamento dos principais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Durante as visitas, ele observa metodologias, atletas e estruturas, promovendo integração com os departamentos de preparação física.

Enquanto isso, o gerente de seleções masculinas, Cícero Souza, trabalha nos detalhes para organizar amistosos nas próximas “Datas FIFA”, buscando adversários de diferentes estilos e bem ranqueados pela Fifa. Paralelamente, a equipe de staff acompanha partidas de clubes brasileiros em torneios nacionais e internacionais, inclusive com presença de integrantes nos estádios. Além disso, a comissão técnica também viajará à Europa para observar atletas brasileiros e estilos de jogo de outras equipes. Técnico da Seleção, Ancelotti estará presente em jogos da Libertadores Nesta quarta-feira (13), Rodrigo Caetano, Carlo Ancelotti e Juan Santos acompanharão Flamengo x Internacional, no Maracanã, pela Copa Libertadores. Além disso, na quinta-feira (14), o trio irá ao estádio Nilton Santos para ver Botafogo x LDU (Equador), pela mesma competição.