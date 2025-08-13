Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renato lamenta gol no fim, mas enaltece vitória fora de casa

Tricolor venceu o America de Cali por 2 a 1, na Colômbia, e abriu vantagem nas oitavas de final da Sul-Americana
Faltam 90 minutos para o Fluminense avançar às quartas de final da Sul-Americana. Jogando fora de casa, o Tricolor venceu o America de Cali por 2 a 1, nesta terça-feira (12), na Colômbia, e construiu uma importante vantagem para o jogo da volta. Dessa forma, o Time de Guerreiros joga pelo empate para se classificar. O técnico Renato Gaúcho lamentou o gol sofrido no fim, mas enalteceu a vitória.

“O Fluminense fez uma grande partida. Sabíamos que teríamos dificuldades, o America eliminou Corinthians e Bahia. Conseguimos dois gols no início da partida e isso deu uma tranquilidade. Sofremos bastante, mas soubemos sofrer. Tivemos oportunidades no segundo tempo, mas infelizmente não aproveitamos. Mas conseguimos um grande resultado”, disse o treinador tricolor.

Renato lamenta gol sofrido no fim

O America de Cali começou dando dois sustos em chutes de Luís Ramos. Porém, o Fluminense respirou aliviado após o gol contra de Candela. Pouco depois, Canobbio aproveitou outra oportunidade e ampliou o placar. Dessa forma, a vantagem deixou o Tricolor confortável na partida, enquanto os colombianos ficam atordoados. Nos acréscimos da etapa final, os colombianos diminuíram com Barrios.

“Tínhamos um placar com de 2 a 0 e tivemos duas oportunidades claras. Poderíamos, sim, ter feito o terceiro, mas infelizmente a bola não entrou. Sofremos um gol no final que dá uma esperança para o America. Mas são 180 minutos. Conseguimos um bom resultado e, agora, jogamos por dois resultados diante da nossa torcida. Estamos classificados? Não. Mas temos 90 minutos em casa”, afirmou.

Com o resultado, o Fluminense joga por um empate para avançar às quartas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. O jogo de volta acontecerá no próximo dia 19, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Tricolor volta a campo no próximo sábado (16), às 16h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Maraca, pela 20ª rodada do Brasileirão.

