Rashford, do Barcelona, critica troca de treinadores do United: ‘Terra de ninguém’

Jogador, que está emprestado ao clube catalão, demonstra não ter saudades e tece duras críticas ao momento atual dos Red Devils / Crédito: Jogada 10

Emprestado ao Barcelona nesta temporada 2025/26, Marcus Rashford demonstrou não ter saudades do seu antigo clube, o Manchester United. Afinal, o jogador fez questão de criticar a gestão do clube inglês e afirmou que ele se tornou “terra de ninguém” pelas constantes trocas no cargo de treinador. “As pessoas dizem que estamos em transição há anos, mas para estar em transição é preciso começar a transição, você precisa elaborar um plano e seguí-lo. A transição em si ainda não começou. É aqui que falo sobre ser realista em relação à sua situação. Tivemos tantos treinadores, ideias e estratégias diferentes para vencer que acabamos em terra de ninguém”, disse ao podcast “The Rest is Football”.

"Quando Ferguson (Alex) estava no comando, não havia princípios apenas para o primeiro time, mas para toda a academia. Todos entenderiam os princípios de jogar ao estilo do Manchester United. Qualquer time que tenha tido sucesso ao longo do tempo tem princípios que exigem que qualquer técnico ou jogador que entre tenha que se alinhar a esses princípios ou contribuir para eles", completou. Mudanças constantes no Red Devils Desde a saída de Ferguson , o Manchester United já teve inúmeros comandantes. Entre eles, estão David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer e Erik ten Hag, com estilos e conceitos bem diferentes. Apesar das críticas, a equipe venceu uma Copa da Liga e uma Copa da Inglaterra, além de ter sido finalista em outras duas edições deste torneio e vice também na Liga Europa (duas vezes) e na Supercopa da Uefa. Contudo, para Rashford, esses feitos se devem ao elenco.