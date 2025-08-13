PSG vence Tottenham nos pênaltis e é campeão da Supercopa da Europa

PSG vence Tottenham nos pênaltis e é campeão da Supercopa da EuropaClube francês busca empate nos acréscimos, força as penalidades e conquista o segundo título europeu em sua história
O PSG venceu o Tottenham nos pênaltis, nesta quarta-feira (13), e é o mais novo campeão da Supercopa da Europa. O time inglês abriu 2 a 0 com gols de Van de Ven e Cristian Romero, mas os franceses reagiram com Lee Kang-In e Gonçalo Ramos, empatando em 2 a 2 no tempo regulamentar. Nas cobranças, Van de Ven e Tel desperdiçaram para os ingleses, enquanto Vitinha errou para o PSG. O goleiro Chevalier, que assumiu a titularidade no lugar de Donnarumma, defendeu uma cobrança e foi decisivo na vitória por 4 a 3 no Estádio Friuli, em Udine, na Itália.
Dessa maneira, o PSG se redimiu após ficar com o vice do Mundial de Clubes na derrota para o Chelsea e conquistou mais o segundo título europeu em sua história. O atual vencedor da Champions bateu o campeão da Liga Europa e começa a temporada com o pé direito.
Por outro lado, o Tottenham, que encerrou um jejum de 17 anos sem título com a conquista da Liga Europa na temporada passada, bateu na trave e deixou escapar o título nos minutos finais da partida. O Spurs vencia a decisão por 2 a 0 e viu o PSG reagir nos acréscimos da partida. Nos pênaltis, a derrota também foi de virada e o clube inglês segue sem o troféu da Supercopa em sua galeria.
O jogo
PSG e Tottenham começaram o jogo em ritmo lento, com poucas chances até os 22 minutos, quando Richarlison obrigou Chevalier a fazer boa defesa. O time francês tentou responder com Barcola e Doué, mas sem perigo. Aos 38, após falta cobrada por Vicario, a bola sobrou para João Palhinha chutar forte. Chevalier defendeu, a bola bateu no travessão e, no rebote, Van de Ven marcou. Assim, o Tottenham levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.
Na volta do intervalo, o Tottenham ampliou logo no segundo minuto. Após cobrança de falta de Sarr, o zagueiro Cristian Romero apareceu sozinho para cabecear e anotar o segundo do Spurs. Com a vantagem no placar, o clube londrino conseguiu se postar bem defensivamente e segurou a pressão que o PSG tentou impor. O time francês melhorou após algumas mudanças e, principalmente, após a entrada de Fabián Ruiz. Assim, o Paris diminuiu com Lee Kang-In, aos 39 minutos, e buscou o empate com Gonçalo Ramos. Os três jogadores saíram do banco para levar a disputa para os pênaltis.
PSG 2(4)X(3)2 TOTTENHAM
Final da Supercopa da Europa
Data-Hora: quarta-feira, 13/08/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália.
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery (Lee Kang-In, 22’/2ºT), Vitinha, Doué (Gonçalo Ramos, 31’/2ºT); Barcola (Mbaye, 22’/2ºT), Dembélé, Kvaratskhelia (Fabián Ruiz, 14’/2ºT). Técnico: Luis Enrique.
TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Danso, Van de Ven; Bentacur, João Palhinha (Gray, 26’/2ºT), Pape Sarr (Bergvall, 44’/2ºT); Kudus (Tel, 33’/2ºT), Richarlison (Solanke, 26’/2ºT), Spence. Técnico: Thomas Frank.
Gols: Van de Ven, 38’/1ºT (0-1); Cristian Romero, 2’/2ºT (0-2); Lee Kang-In, 39’/2ºT (1-2); Gonçalo Ramos, 48’/2ºT (2-2)
Árbitro: João Pinheiro (POR).
Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR).
VAR: Tiago Martins (POR).
Cartões amarelos: Barcola, Pacho, Dembélé (PSG); Richarlison, Danso (TOT)
