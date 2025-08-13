Palmeiras treina no Peru e pode ter a volta de Murilo contra o Universitario

Zagueiro está recuperado de lesão e pode ser a principal novidade no time titular para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras encerrou sua preparação para o seu próximo jogo na Libertadores. A equipe treinou na tarde desta quarta-feira (13), em Lima, no Peru. O time, aliás, enfrenta o Universitario já nesta quinta-feira (14). A grande novidade na escalação do técnico Abel Ferreira pode ser a volta do zagueiro Murilo. O confronto, portanto, é válido pela partida de ida das oitavas de final. A última atividade do time alviverde antes do jogo aconteceu no CT do Alianza Lima. No treino, o técnico Abel Ferreira comandou diversas movimentações táticas. Além disso, a equipe também realizou alguns ajustes em lances de bola parada. O foco do trabalho foi tanto nas jogadas ofensivas quanto nas defensivas do time.