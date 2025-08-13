Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras intensifica negociação por Jefté após saída de Vanderlan

Lateral foi revelado pelo Fluminense, está no Rangers e chegaria ao Verdão para dividir a posição com Piquerez
Depois de acertar a saída do lateral-esquerdo Vanderlan, o Palmeiras já está no mercado para encontrar um substituto. O clube já possui um alvo estabelecido. O Verdão intensificou as conversas para contratar Jefté, que atualmente atua no Rangers, da Escócia, para dividir a posição com Piquerez.

O lateral tem 21 anos e foi revelado nas categorias de base do Fluminense, onde integrou a chamada “Geração dos Sonhos”, que também contava com Alexsander, Matheus Martins e Kayky. O jogador deixou o Tricolor sem atuar na equipe principal, sendo emprestado para o APOEL, do Chipre.

No começo da última temporada, partiu em definitivo para o Rangers, da Escócia. Por lá, recebeu o prêmio de melhor lateral-esquerdo do Campeonato Escocês. Ao todo, Jefté atuou em 52 partidas, com um gol marcado e três assistências.

O Palmeiras ainda não trata a negociação como encaminhada, mas está na expectativa por um final feliz. Além de Jefté, o Verdão também espera fechar a contratação do goleiro Carlos Miguel nos próximos dias. O clube ainda busca um volante no mercado e avalia a possibilidade de ir atrás de mais um nome no setor ofensivo.

