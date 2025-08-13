Palmeiras intensifica negociação por Jefté após saída de Vanderlan

Lateral foi revelado pelo Fluminense, está no Rangers e chegaria ao Verdão para dividir a posição com Piquerez / Crédito: Jogada 10

Depois de acertar a saída do lateral-esquerdo Vanderlan, o Palmeiras já está no mercado para encontrar um substituto. O clube já possui um alvo estabelecido. O Verdão intensificou as conversas para contratar Jefté, que atualmente atua no Rangers, da Escócia, para dividir a posição com Piquerez. O lateral tem 21 anos e foi revelado nas categorias de base do Fluminense, onde integrou a chamada “Geração dos Sonhos”, que também contava com Alexsander, Matheus Martins e Kayky. O jogador deixou o Tricolor sem atuar na equipe principal, sendo emprestado para o APOEL, do Chipre.