Nos acréscimos, Estudiantes arranca vitória sobre o Cerro Porteño

Partida de ida, em solo paraguaio, se definiu com penalidade na reta final
Pelas oitavas de final da Libertadores, Cerro Porteño e Estudiantes abriram sua chave nesta quarta-feira (13), em Assunção. E, com uma partida de (muito) mais transpiração que inspiração, o duelo em La Nueva Olla terminou com vitória dos visitantes por 1 a 0. Assim, para o confronto da volta, na cidade de La Plata, o Estudiantes depende de um empate para avançar e, na sequência da Liberta, enfrentar Flamengo ou Internacional.

Visitantes com muita posse, mas pouca agudez

Mesmo atuando longe de seus domínios, era o time argentino que, nitidamente, controlava por mais tempo a bola e ditava o ritmo das ações. Porém, exceção feita a bonitos chutes de média distância dados por Arzamendia e Ascacíbar, os visitantes não traduziram esse ponto de superioridade em perigo ofensivo na etapa inicial.

Por outro lado, em severa dificuldade até na troca de passes, o Cerro tampouco conseguia incomodar o experiente arqueiro Fernando Muslera nas raras subidas. Como reflexo disso, os paraguaios finalizaram apenas uma finalização na direção do gol em todo o primeiro tempo.

Um empate persistente até que…

A retomada dos times após o intervalo, logo nos primeiros minutos, mostrou que o panorama do jogo não aparentava mudar apenas na base da conversa. Ou seja, o Estudiantes seguia com mais posse, esbarrando na dificuldade para finalizar, enquanto o Cerro Porteño brigava para ter mais posse e, ao menos, assustar o goleiro Muslera.

Desse modo, apesar do confronto disputado em estádio com nome de “O Novo Caldeirão” (La Nueva Olla), o ritmo ficou em caráter morno no quesito emoção até os 46 minutos. Em jogada que ganhou da marcação na disputa física, Guido Carrillo usou o corpo e esperou o contato de Matías Pérez, dentro da área. Com a penalidade marcada, Ascacíbar assumiu a responsabilidade e mandou no meio do gol para decretar o triunfo argentino.

CERRO PORTEÑO 0 x 1 ESTUDIANTES

Libertadores – Oitavas de final – Ida
Data: 13/8/2025
Local: La Nueva Olla, Assunção (PAR)
Gol: Ascacíbar (53’/2°T)
CERRO PORTEÑO: Martín Arias; Matías Pérez, Quintana e Riveros; Morel, Wilder Viera, Rodrigo Gómez (Peralta,  e Fabrício Domínguez; Jonatán Torres (Cecílio Domínguez, 33’/2°T), Iturbe (Sergio Araujo, 33’/2°T) e Aliseda (Carrizo, 45’/2°T). Técnico: Diego Martínez.
>ESTUDIANTES: Muslera; Meza, González Pírez, Facundo Rodríguez e Arzamendia (Benedetti, 25’/2°T); Ascacíbar, Alexis Castro, Medina (Jose Sosa, 44’/2°T) e Palacios (Amondarain, 32’/2°T); Cetré (Fabricio Pérez, 31’/2°T) e Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.
>Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
Cartões amarelos: Iturbe, Martín Arias, Matías Pérez e Wilder Viera (CER)
Cartões vermelhos:

