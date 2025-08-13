Namorada atualiza estado de saúde do Luva de Pedreiro após internação às pressas

Namorada atualiza estado de saúde do Luva de Pedreiro após internação às pressasDe acordo com boletim médico, Iran Ferreira, internado desde o início da semana, ainda não tem previsão de alta
Iran Ferreira, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro, deu entrada no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na manhã da última terça-feira (12). De acordo com boletim emitido pela instituição, o jovem de 23 anos apresenta estado clínico estável e passa por uma série de exames para esclarecer a origem do problema de saúde. A equipe médica ainda informou que, no momento, não há previsão para sua alta.
“O paciente Iran de Santana Alves encontra-se estável e realizando exames para diagnóstico do quadro. No momento, sem previsão de alta”, comunicou oficialmente o hospital.
Ainda que não haja informações oficiais sobre o diagnóstico, o site ‘Click PB’ apurou que Iran apresenta um quadro de braquicardia. A irregularidade ou lentidão do ritmo cardíaco tem inspirado cuidados mais intensivos ao influenciador.
Declarações de Távila Gomes
A namorada e mãe do filho do influenciador, Távila Gomes, recorreu às redes sociais para atualizar o público e acalmar a preocupação dos seguidores. Em mensagem publicada nos stories, ela reiterou informações do boletim médico e garantiu que o criador de conteúdo apresentou boas condições em suas avaliações clínicas.
“Oi, gente. Boa noite! Passando para deixar vocês tranquilos. Iran está internado, mas está bem, já fez exames e está tudo ok, logo, logo vai receber alta, se Deus quiser. Em breve volto com mais notícias. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos, fãs. Deus tá cuidando e protegendo”, esclareceu Távila.
Trajetória do Luva de Pedreiro
Responsável por transformar bordões como “Receba!” em fenômeno mundial, Iran acumula milhões de seguidores e já participou de eventos de grande visibilidade. Seus vídeos viralizaram quando ainda apresentava condições precárias para praticar seu grande amor: o futebol.
A fama no mundo digital levou Iran a grandes eventos esportivos, como o Ballon D’Or e a final da Champions League por exemplo. Em sua trajetória, também dividiu momentos com atletas de renome: Neymar, Cristiano Ronaldo, Zidane, Ibrahimovic, Pogba, Henry, Iniesta e Figo.
Fora dos gramados, também atua como presidente do Capim FC — equipe participante da Kings League Brazil. Ele ainda figura como personagem jogável no ‘El Hero’ e, recentemente, chamou atenção ao reproduzir o clássico e icônico cabelo de Ronaldo Fenômeno em 2002.