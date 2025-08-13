Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mesmo com chegada de Igor Rabello, Fluminense ainda busca mais um zagueiro

Tricolor segue no mercado para reforçar o sistema defensivo, que tem dado dor de cabeça ao técnico Renato Gaúcho, com as lesões
O Fluminense encaminhou o acerto com o zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG. No entanto, ainda segue no mercado para buscar mais um jogador da mesma posição, que tem dado dor de cabeça ao técnico Renato Gaúcho. Afinal, o clube tem enfrentado problemas no setor, com atletas lesionados, e tem até o dia 2 de setembro para encontrar um novo nome. A informação é do portal “ge”.

Além disso, Igor não poderá atuar pelo Tricolor nem na Copa do Brasil e nem na Copa Sul-Americana, visto que esteve em campo em ambas as competições pelo Galo. 

O zagueiro chega para compor o sistema defensivo e tem chance, inclusive, de ser titular no sábado (16). Nesta data, o Fluminense mede forças com o Fortaleza, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O principal sonho era repatriar Nino, campeão da Libertadores 2023. Contudo, o Zenit deixou claro que o defensor é titular absoluto e que não está disposto a liberá-lo nesta janela. Mesmo assim, o jogador tem o desejo de retornar, e o Tricolor ainda monitora a situação e acompanha os próximos capítulos.

Essas mudanças no sistema defensivo também focam no futuro. Isso porque Thiago Silva está na reta final da carreira e pode pendurar as chuteiras no fim de seu contrato, no meio de 2026. Outro fator é que ele deve ter um controle de minutagem para não ter problemas físicos constantes, ainda mais com o intenso calendário brasileiro.

