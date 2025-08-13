Mariana Spinelli aumenta ‘barca’ da ESPN e fecha com grande projeto da Globo

Apresentadora de um dos principais programas esportivos da emissora, a jornalista formará elenco com Jorge Iggor na nova meta da emissora / Crédito: Jogada 10

Mariana Spinelli encerrou um ciclo de sete anos na ESPN para integrar o elenco do ‘GE TV’ — nova aposta do Grupo Globo no YouTube. A jornalista comunicou sua decisão à Disney na noite de terça-feira (12) e sequer esteve presente na 1ª edição do SportsCenter desta quarta (13). Assim como ocorreu com Jorge Iggor, as negociações com a emissora carioca começaram no início do mês e incluíram mais do que sua presença nas transmissões ao vivo. O ‘GE TV’ se alinha para usar a base do canal do Globo Esporte no Youtube — com mais de 6,2 milhões de inscritos —, porém com outro elenco de formação. Com conteúdos voltados ao público digital, o projeto também contará com influenciadores e profissionais do ge.globo para priorizar transmissões gratuitas de eventos esportivos.