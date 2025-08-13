Lucas Moura aumenta minutagem no São Paulo, mas ainda relata dores

Jogador esteve mais de 30 minutos em campo na partida contra o Atlético Nacional, mas teve atuação discreta / Crédito: Jogada 10

O meia-atacante Lucas Moura voltou a ganhar mais tempo em campo no empate por 0 a 0 entre São Paulo e Atlético Nacional, nesta terça-feira (12/8), na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Recuperado de um deslocamento da cápsula posterior do joelho direito, que o tirou dos gramados por mais de três meses, o jogador entrou aos 16 minutos do segundo tempo e mostrou evolução física, apesar de ainda sentir dores. ” Ainda sinto algumas dores, mas é normal para todo atleta, ainda mais depois de muito tempo parado. Normal sentir alguma coisa, futebol de alto nível é assim. Exigência máxima, então normal doer um pouquinho, mas o importante é que estou conseguindo correr, estou conseguindo performar, estou conseguindo entregar o que eu quero, agora falta ritmo mesmo . Joguei um pouco mais hoje e logo estarei no 100% para poder iniciar uma partida”, disse Lucas.