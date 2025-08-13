Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lucas Moura aumenta minutagem no São Paulo, mas ainda relata dores

Jogador esteve mais de 30 minutos em campo na partida contra o Atlético Nacional, mas teve atuação discreta
O meia-atacante Lucas Moura voltou a ganhar mais tempo em campo no empate por 0 a 0 entre São Paulo e Atlético Nacional, nesta terça-feira (12/8), na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Recuperado de um deslocamento da cápsula posterior do joelho direito, que o tirou dos gramados por mais de três meses, o jogador entrou aos 16 minutos do segundo tempo e mostrou evolução física, apesar de ainda sentir dores.

” Ainda sinto algumas dores, mas é normal para todo atleta, ainda mais depois de muito tempo parado. Normal sentir alguma coisa, futebol de alto nível é assim. Exigência máxima, então normal doer um pouquinho, mas o importante é que estou conseguindo correr, estou conseguindo performar, estou conseguindo entregar o que eu quero, agora falta ritmo mesmo . Joguei um pouco mais hoje e logo estarei no 100% para poder iniciar uma partida”, disse Lucas.

Esta foi apenas a segunda partida desde seu retorno. No último sábado, ele havia jogado cerca de 15 minutos na vitória sobre o Vitória, pelo Brasileirão, no Morumbis. O planejamento do clube é aumentar gradualmente a minutagem do jogador, sobretudo em jogos de maior intensidade como no mata-mata da Libertadores.

“Já me senti melhor hoje. É difícil entrar num jogo pegando fogo como é Libertadores, mas a alegria de voltar e disputar uma oitavas pelo São Paulo é imensa. Na vida do jogador é sempre um sacrifício: superar dor, cansaço… O mais importante é estar de volta e dando o meu melhor por essa camisa”, completou.

Lucas Moura pode ganhar mais minutos no Brasileiro

O São Paulo volta a campo no sábado, às 18h30, contra o Sport, no Recife, pela 20ª rodada do Brasileirão. Lucas evitou garantir presença na partida e também despistou sobre começar jogando na volta contra o Atlético Nacional.

“Tem um jogo no fim de semana antes, vamos ver o que o professor está planejando. A tendência é ir aumentando os minutos até poder começar como titular”, finalizou.

