Karoline Lima esclarece convívio de Cecília com filhos de Léo Pereira: ‘Sempre foi assim’

Karoline Lima aproveitou a caixinha de perguntas do Instagram para esclarecer sobre a convivência entre sua filha Cecília, de dois anos, com os filhos de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Apesar de toda polêmica envolvendo os ex-casais e suas respectivas guardas, a influenciadora garantiu que nenhum problema respingou na relação entre as crianças — que mantêm laços próximos e são criadas como irmãos. “Eles são irmãos. Vivem como irmãos, são tratados como irmãos e educados como irmãos. Sempre foi assim. Não diferenciamos um do outro”, afirmou. A influenciadora também destacou a harmonia do ambiente familiar, construído, segundo ela, sob muito afeto.

O vínculo entre as crianças ocorre em meio a um cenário de relações familiares entrelaçadas. Isso porque Léo Pereira, atual companheiro de Karoline, é ex-marido de Tainá Castro, com quem tem dois filhos: Helena e Matteo. Já a mãe dos herdeiros do zagueiro rubro-negro casou-se recentemente com Éder Militão, pai de Cecília, filha da Karoline. Disputa judicial pela guarda As relações entre os ex-casais segue pela contramão da harmonia mencionada por Karoline em seus stories. Ela, por exemplo, enfrentou e ainda lida com algumas disputas judiciais contra Éder Militão envolvendo Cecília. Entre elas, a guarda da criança. De acordo com o Metrópoles, o zagueiro do Real Madrid solicitou a mudança da filha para Madrid, onde vive com Tainá e os filhos de Léo Pereira. Éder Militão alegou em sua petição que reúne melhores condições para cuidar e educar a filha. Além disso, o documento acusa Karoline de alienação parental e de utilizar a criança como entretenimento nas redes sociais. Já a influenciadora afirma que o defensor descumpre acordos de convivência e apresenta comportamento incompatível com a rotina exigida. O processo inclui depoimentos de uma ex-babá e de uma empregada doméstica que trabalham para Militão em Madrid — período entre a gravidez e o nascimento de Cecília. Ambas relataram episódios que, segundo a defesa do jogador, colocariam em dúvida a conduta materna de Karoline.

E a relação com Tainá? Segue pela mesma linha conturbada da que Lima mantém com Éder Militão. As duas, aliás, trocaram farpas recentemente nas redes sociais, após Tainá se incomodar com a presença de seus filhos nas redes sociais de Karoline. À época, a esposa do zagueiro merengue entrou em contato com Diego, irmão de Léo Pereira, para pedir que as fotos de Helena e Matteo fossem apagadas. "Está falando que eu faço isso, sendo que a primeira postagem no feed deles como casal, a primeira publicação como casal dos dois, para anunciar que os dois estavam juntos, foi com a minha filha no colo. Não tem nada que vá prejudicar a imagem das crianças. Muito pelo contrário. As coisas que a gente posta das crianças são as crianças juntas, felizes, se divertindo em família", rebateu Lima à época.