Inter supera Flamengo em sócios-torcedores em mais de 10%

Clubes se enfrentam pela Libertadores. Confronto coloca frente a frente dois dos principais programas de associados do futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

Flamengo e Internacional se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (13). Além de disputa dentro de campo, o duelo também reúne dois dos principais clubes do Brasil no quesito sócios-torcedores, com ambos no top 5 entre os principais programas de associados no futebol brasileiro. No comparativo, apesar de ser reconhecida por ter a maior torcida do país, a equipe carioca fica em desvantagem em relação ao Colorado, que supera o número de sócios do Rubro-Negro em mais de 10%. Segundo os mais recentes levantamentos, o Internacional é o segundo clube no Brasil com mais sócios-torcedores adimplentes, com 111 mil. O Colorado fica atrás somente do Palmeiras, que soma 184 mil associados. Nesse ranking, o Flamengo é somente o quinto, com estimativas de 100 mil sócios adeptos ao programa do clube.