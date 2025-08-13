Hernán Crespo: ‘Nosso jogo não aconteceu. Mas valeu pelo empate’

Técnico diz que ofensivamente o São Paulo não funcionou, mas que empate em Medellín foi um grande resultado

Após o dramático empate em 0 a 0 com o Atlético Nacional em Medellín, o técnico Hernán Crespo disse que o São Paulo deixou a desejar, mas que o empate fora de casa contra um time forte, como o Atlético Nacional, tem de ser valorizado.

“Não fomos tão agressivos como a gente pretendia na hora de ter a bola. Tivemos dificuldades para contra-atacar e criar situações. Mas mérito do Atlético, colocaram pressão, não deixaram jogar. Sabíamos que iríamos enfrentar time, clima, estádio complicado. Nosso jogo não aconteceu. Faltou um pouco de criatividade. Mas voltar para casa com o empate valeu.”