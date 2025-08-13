Grêmio rejeita oferta de empréstimo do Vitória por Lucas Esteves

Apesar dos poucos minutos nas últimas partidas, o entendimento do Imortal é que permanece como uma peça útil, reserva de Marlon / Crédito: Jogada 10

O Grêmio rejeitou uma proposta de empréstimo do Vitória pelo lateral-esquerdo Lucas Esteves, seu ex-clube. A decisão do Imortal foi pela sua permanência, apesar de não vir atuando com frequência nos últimos jogos. Isso porque o entendimento é de que ele seja uma peça útil, substituto direto de Marlon. Inclusive, o interesse da equipe baiana em tentar trazer de volta Lucas Esteves teve início no fim de junho. Tal decisão ocorreu depois de Jamerson sofrer grave lesão no tornozelo direito, uma fratura com rompimento de ligamentos.

Vale relembrar que a saída do lateral-esquerdo do Rubro-Negro baiano foi conturbada, já que ocorreu com uma polêmica devido a uma disputa judicial. Na oportunidade, o Tricolor Gaúcho desembolsou 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,9 milhões na cotação do período). Entretanto, o Vitória, em um primeiro momento, travou a conclusão das tratativas. Isso porque argumentou que tinha uma cláusula no contrato que possibilitava mantê-lo com o pagamento de 100 mil dólares (R$ 590 mil). Deste modo, coube a Câmara Nacional de Registros de Disputas (CRND) resolver o imbróglio. Posteriormente, Lucas Esteves foi considerado o vencedor. A princípio, o lateral-esquerdo foi contratado pelo Grêmio como uma solução pela escassez de opções na lateral esquerda. Com isso, chegou como o titular, mas na sequência, ganhou a concorrência de Marlon, que assumiu a vaga. Até o momento, Lucas Esteves soma 19 partidas com a camisa do Tricolor gaúcho na temporada.