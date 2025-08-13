Gonçalo Ramos celebra título da Supercopa e garante permanência no PSG

Atacante português marca no fim, converte pênalti decisivo e ajuda o time a vencer o Tottenham na final europeia / Crédito: Jogada 10

Gonçalo Ramos foi um dos destaques do PSG na conquista do título da Supercopa da Europa. O atacante português marcou o gol que deixou o jogo empatado nos acréscimos do tempo regulamentar e ainda converteu uma das cobranças nos pênaltis que garantiu o troféu para o clube de Paris. Na zona mista após a partida, Gonçalo Ramos comentou sobre a reação do time na conquista da Supercopa e confirmou que vai seguir no PSG.

"Estou muito feliz, é um dia magnífico e conquistamos um troféu especial porque não sabemos se o voltaremos a disputar", disse. Ele ainda destacou a mentalidade da equipe durante a partida: "Tínhamos de entrar no jogo e mostrar que ainda não estava tudo acabado. Essa é a mentalidade da nossa equipe: os suplentes têm de entrar e fazer a diferença. Nunca desistimos", acrescentou. Na temporada passada, Ramos passou grande parte do tempo no banco, mas mesmo assim marcou 19 gols e já começou esta temporada em alta. Dessa maneira, sobre seu papel no time, ele garantiu que estará sempre pronto.