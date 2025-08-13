GEPE libera, e clássico entre Vasco e Botafogo na Copa do Brasil será em São Januário

Cruz-Maltino confirma o desejo de atuar em sua casa no jogo de ida das quartas de final; partida de volta será no Nilton Santos

A diretoria do Vasco, de fato, sempre manifestou publicamente essa vontade. O executivo de futebol, Admar Lopes, falou sobre o tema na última terça-feira (12):

O Vasco conseguiu a liberação para mandar o clássico em sua casa. O jogo de ida contra o Botafogo, pelas quartas da Copa do Brasil, será em São Januário. A confirmação, aliás, veio através de um ofício do GEPE enviado à CBF. O clube, portanto, atinge seu objetivo de atuar no seu estádio na decisão. A partida acontece na semana do dia 27 de agosto.

“O objetivo do Vasco é, claramente, jogar em São Januário”, disse ele. “Nós acreditamos que as identidades responsáveis vão entender o nosso desejo e que vamos conseguir jogar em São Januário.”

O confronto entre os rivais em um mata-mata, contudo, não é inédito no local. Em 2020, por exemplo, Vasco e Botafogo também decidiram uma vaga no estádio. Naquela ocasião, no entanto, havia restrições de público por causa da pandemia. Os clássicos entre os times pelo Brasileirão, por sua vez, são bastante comuns no estádio.

A partida de volta da disputa pela vaga já tem seu local definido também. O mando de campo será do Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio. O clube alvinegro, inclusive, não tem qualquer interesse em tirar o jogo de sua casa. O jogo de volta está previsto para a semana do dia 11 de setembro.

Com os dois locais devidamente confirmados, o palco está montado para o clássico. Vasco e Botafogo, enfim, farão dois jogos de enorme e tradicional rivalidade. A disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, portanto, promete ser acirrada. A torcida, agora, aguarda a definição das datas exatas pela CBF.